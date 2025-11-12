Les Sixers s’imposent à nouveau sur le fil face aux Celtics

Décidément, les affrontements entre Sixers et Celtics cette saison offrent la promesse de fins de rencontre palpitantes. Nouvelle illustration cette nuit avec ce troisième round remporté par les hommes de Nick Nurse, grâce à un panier de la gagne signé Kelly Oubre Jr. à quelques secondes de la fin (102-100).

Un héros pour le moins inattendu côté Sixers, puisqu'en l'absence de Joel Embiid, c'est sans surprise Tyrese Maxey qui a tenu les commandes de l'attaque locale. Avec plus ou moins de succès, car le meneur de jeu a été beaucoup gêné par un Jordan Walsh, en train de faire ses preuves chez les Celtics.

Alors que son compagnon de « backcourt », VJ Edgecombe, a eu plus de mal, Tyrese Maxey a reçu le soutien de deux soldats du banc, Quentin Grimes et surtout Justin Edwards. Le premier s'est notamment signalé en convertissant un tir du milieu de terrain au buzzer du troisième quart-temps.

Les soutiens de Tyrese Maxey à l'œuvre

Un tir ô combien important pour relancer la mécanique Sixers, rouillée après une période de domination des visiteurs. Menés de 10 points à la pause (51-41), les Celtics s'étaient parfaitement relancés dans la partie en montrant plus d'envie en défense et en affichant enfin de l'adresse. À l'instar d'un Jaylen Brown à côté de son basket pour démarrer, bien plus en réussite par la suite.

Dans son sillage, Derrick White est lui aussi monté en température à 3-points pour offrir le plus large avantage du match à sa formation (68-77). Un beau retournement de situation atténué donc par ce panier de Grimes qui, quelques minutes plus tard, allait se lancer dans un duel à distance avec Anfernee Simons, auteur de 10 points de suite pour Boston.

Malgré trois possessions d'avance à six minutes de la fin, les visiteurs ont subi la foudre de l'invité surprise de la soirée, Justin Edwards.

Celui-ci, le plus souvent servi par Tyrese Maxey, a signé trois paniers primés de suite – en un peu plus d'une minute de jeu – pour redonner l'avantage aux Sixers (93-92). Mais le duo Brown-White n'avait pas dit son dernier mot. Après un tir très lointain du second, sur une passe du premier, les deux équipes se retrouvaient à égalité.

C'est ici que Brown a oublié Oubre au rebond, après le raté d'Edwards derrière l'arc à dix secondes de la fin. White aura une dernière opportunité, mais Andre Drummond, auteur d'un solide double-double, gênera sa dernière tentative que Neemias Queta ne parviendra pas à sauver.

Sixers win a THRILLER over the Celtics ‼️ ▪️ Kelly Oubre Jr. putback with 8.7 left

▪️ Clutch defense to seal the W pic.twitter.com/8EKIlWk0FY — NBA (@NBA) November 12, 2025

CE QU'IL FAUT RETENIR

– La soirée quasi parfaite de Justin Edwards. Il s'en est voulu d'avoir manqué ce tir qui aurait fait basculer son match dans une autre dimension encore. Tyrese Maxey s'était enfoncé dans la raquette adverse et lui avait transmis le cuir en tête de raquette. L'occasion rêvée d'achever les Celtics. Mais l'ailier a manqué la cible, pour la première fois de la soirée. Sans conséquence grave, car Kelly Oubre Jr. était là sous le cercle. Il a en tout cas été un véritable catalyseur, notamment dans le quatrième quart-temps, pour Philadelphie avec ses 22 points (8/9 aux tirs dont 5/6 de loin). Le joueur non-drafté n'avait pas encore dépassé les 10 points cette saison.

– Les soucis d'adresse perdurent chez les Celtics. Le regain d'adresse en seconde période cache difficilement la quantité de tirs manqués en première période par les Celtics. Ces derniers n'ont shooté qu'à 39% durant la soirée, dont 34% à 3-points. Depuis le début de la saison, les hommes de Joe Mazzulla n'ont pas terminé le moindre match à plus de 40% de réussite derrière l'arc. Avec seulement 32.8% dans l'exercice, Boston, dont l'attaque de ces dernières années est centrée sur le tir lointain, est la 4e formation la plus maladroite de la ligue.

– Quatre points d'écart… en trois matchs. Voilà le différentiel cumulé au score assez hallucinant entre les deux équipes depuis le début de saison. Les Sixers avaient remporté le premier duel d'un point à Boston (116-117). Les Celtics en avaient fait de même lors du second match (108-109), avant de perdre cette manche-ci de deux unités. La quatrième et dernière manche, en saison régulière, se déroulera beaucoup plus tard dans la saison, à Boston le 1er mars 2026.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.