À Boston, Anfernee Simons apprend à briller autrement

Si les Celtics ont dominé les débats quasiment tout le match face aux Pelicans, il leur a fallu attendre le dernier quart-temps pour porter le coup de grâce. À neuf minutes du terme, le duo Sam Hauser – Anfernee Simons enchaîne alors deux paniers à 3-points.

Ces deux tirs primés initient un « run » fatal aux Pelicans : un 22-2 qui scelle le sort du match pour permettre à Boston de valider sa première victoire de la saison (122-90).

Avec trois paniers à 3-points sur cette séquence, Anfernee Simons a bouclé sa meilleure sortie sous les couleurs de Boston avec 25 points à 9/17 au tir, dont 6/13 de loin. « Je veux pouvoir peser sur la victoire de mon équipe, car ils ont énormément gagné avant que je n’arrive ici » souligne Anfernee Simons. « Je veux donc être capable de trouver ma place ici, de rester moi-même et de trouver de nouveaux moyens pour aider l’équipe à gagner. »

En pleine transition

Lors des trois premiers matchs de la saison, Anfernee Simons avait été en difficulté, surtout à 3-points puisqu’il n’affichait que 29% de réussite (5/17). Ce qui signifie qu'en une soirée, il a inscrit davantage de paniers à 3-points que lors de ses trois premières sorties.

Une maladresse initiale qui peut se justifier par le fait que l’arrière se retrouve dans une situation où il a moins le ballon, et où il n'est que la deuxième, voire troisième option en attaque.

Joe Mazzulla a admis en conférence de presse que son équipe était au cœur d'une période de transition où il fallait trouver de nouveaux automatismes. Arrivé cet été, Anfernee Simons doit apprendre à passer d’un rôle où il était le principal porteur de balle de son équipe à un rôle plus secondaire. L’ancien arrière des Blazers doit même apprendre à sortir du banc alors qu’à Portland il était titulaire depuis trois ans.

« Je vis une période de transition bien sûr, mais j’aime ça » avoue Anfernee Simons. « On me demande des choses différentes et j’essaye de m’améliorer tous les jours pour aider l’équipe à gagner. J’essaye d’apprendre de chaque match pour voir ce que je peux mieux faire lors de la prochaine rencontre. À Portland, je pouvais être un peu plus patient parce que je savais que j’allais avoir la balle quasiment tout le match. Ici, c’est différent. Vous avez beaucoup de bons gars qui peuvent avoir la balle et créer du jeu donc c’est à vous de trouver votre rythme. »

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7 44.4 34.5 56.3 0.1 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 21 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 30 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 70 33 42.6 36.3 90.2 0.4 2.3 2.7 4.8 1.7 0.9 2.0 0.1 19.3 2025-26 BOS 4 29 46.9 36.7 75.0 0.8 2.2 3.0 1.5 2.5 1.2 1.5 0.2 15.0

