La Chine de retour à l’honneur sur la Kobe 9 Low EM

Les relations entre la Chine et la NBA sont plus apaisées, et Nike a fait le nécessaire pour rapprocher les deux sphères en sortant notamment les coloris “Chinese New Year” et “Year of the Mamba” pour habiller la Kobe 5 au cours de la saison dernières. Les deux modèles ont fait un carton, et vu que la version “Chinese New Year” avait été privilégiée pour le marché asiatique, la marque à la virgule a fait un effort pour la remettre au goût du jour pour le marché européen cette année, sur la Kobe 9 Low EM Protro cette fois.

On retrouve les mêmes codes, avec une tige en rouge contrastée par des finitions en or et noir, pour faire ressortir le “Swoosh” sur l'empeigne ou la signature du joueur sur le talon. Les motifs présents sur la languette renvoient quant à eux à la culture chinoise et au nouvel an chinois, accompagnés d'un “Kobe stealth” en rouge.

Encore un peu de patience, la Kobe 9 Low EM Protro “China” sera disponible à partir du 22 novembre en France. Elle sera notamment à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.