Matchs
NBA hier
Matchs
hier
MIL115
HOU122
NYK134
BRO98
ORL107
BOS111
MEM100
OKC114
PHI108
DET111
GSW114
IND83
SAC117
MIN144
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

La Chine de retour à l’honneur sur la Kobe 9 Low EM

Publié le 10/11/2025 à 13:16 Twitter Facebook

Sneakers – La Kobe 5 “Year of the Mamba” sortie l'an dernier a marqué les esprits. Voici un coloris similaire baptisé “China” pour le marché européen cette année.

Les relations entre la Chine et la NBA sont plus apaisées, et Nike a fait le nécessaire pour rapprocher les deux sphères en sortant notamment les coloris “Chinese New Year” et “Year of the Mamba” pour habiller la Kobe 5 au cours de la saison dernières. Les deux modèles ont fait un carton, et vu que la version “Chinese New Year” avait été privilégiée pour le marché asiatique, la marque à la virgule a fait un effort pour la remettre au goût du jour pour le marché européen cette année, sur la Kobe 9 Low EM Protro cette fois.

On retrouve les mêmes codes, avec une tige en rouge contrastée par des finitions en or et noir, pour faire ressortir le “Swoosh” sur l'empeigne ou la signature du joueur sur le talon. Les motifs présents sur la languette renvoient quant à eux à la culture chinoise et au nouvel an chinois, accompagnés d'un “Kobe stealth” en rouge.

Encore un peu de patience, la Kobe 9 Low EM Protro “China” sera disponible à partir du 22 novembre en France. Elle sera notamment à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes