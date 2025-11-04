Vassilis Spanoulis reste à la tête de la sélection grecque

La Fédération hellénique de basket a officialisé la prolongation de Vassilis Spanoulis à la tête de l’équipe nationale grecque. Nommé en 2023, le coach de 43 ans dirigera la sélection lors de la prochaine fenêtre FIBA, avec deux premiers matchs contre la Roumanie à Thessalonique le 27 novembre puis au Portugal le 30 novembre.

Un enchaînement express car le coach sera la veille sur le banc de Monaco face à l’Anadolu Efes en Euroleague…

Ces rencontres lanceront les qualifications européennes pour la Coupe du monde 2027 au Qatar. La Grèce évoluera dans le groupe B avec le Monténégro, le Portugal et la Roumanie. Les trois premiers rejoindront ensuite le groupe I, où ils croiseront les meilleures nations du groupe A, avec en jeu trois places pour le Mondial.

Le maintien de Vassilis Spanoulis est logique car l'ancien arrière a relancé la sélection, grâce notamment à sa belle entente avec Giannis Antetokounmpo, pour décrocher notamment le bronze lors de l’EuroBasket 2025.

La Fédération grecque mise donc sur la stabilité et la progression initiée par l’ancienne légende d’Olympiakos, avec un objectif désormais clair : décrocher un billet pour le Mondial 2027. Avant de viser les JO 2028 !