Stats & Highlights | Anthony Edwards se blesse et les Wolves tremblent face aux Pacers

Publié le 27/10/2025 à 7:30

Privés d’Anthony Edwards dès les premières minutes, les Wolves ont dû s’employer pour venir à bout de Pacers combatifs, portés par un Pascal Siakam proche du triple-double.

Julius Randle avec les WolvesMême s'ils sont très affaiblis en ce début de saison, les Pacers ont chèrement vendu leur peau sur le parquet des Wolves. Derrière les 33 points, 10 rebonds et 8 passes de Pascal Siakam, les joueurs de Rick Carlisle ont ainsi fait trembler leurs adversaires jusqu'au bout. C'est que Minnesota a rapidement perdu Anthony Edwards, touché aux ischio-jambiers après trois minutes sur le parquet. Heureusement, Julius Randle (33 points), Rudy Gobert (14 points, 18 rebonds) et Naz Reid (16 points, 10 rebonds) ont pesé.

Deuxième victoire consécutive des Clippers, qui enchaînent à domicile face aux Blazers. C'est dans le troisième quart-temps que Kawhi Leonard (30 points, 10 rebonds) et sa bande ont fait la différence.

San Antonio – Brooklyn
Detroit – Boston
Cleveland – Milwaukee
Miami – New York
Washington – Charlotte
Dallas – Toronto
Sacramento – LA Lakers

Minnesota – Indiana : 114-110

/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Randle 39 11/18 1/4 8/10 0 4 4 6 2 1 3 0 -1 31 30
J. McDaniels 35 3/13 1/6 4/6 3 2 5 1 4 1 0 2 -6 11 8
R. Gobert 34 6/7 0/0 2/7 4 14 18 1 2 0 1 2 +6 14 28
D. DiVincenzo 38 5/13 3/8 4/5 1 1 2 3 3 1 1 0 +6 17 13
A. Edwards 3 2/5 1/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +8 5 3
J. Ingles 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0
N. Reid 23 6/12 1/4 3/4 4 6 10 2 3 2 3 0 +5 16 20
M. Conley 25 1/4 1/4 3/3 0 1 1 4 4 0 2 0 0 6 6
J. Clark 15 2/4 0/1 2/2 1 1 2 0 4 1 0 0 +5 6 7
T. Shannon Jr. 10 1/3 1/1 0/0 0 4 4 0 0 1 1 0 -4 3 5
B. Hyland 19 2/5 1/2 0/0 0 1 1 2 2 2 3 0 -1 5 4
39/84 10/33 26/37 13 35 48 19 24 9 14 4 114 124
/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Siakam 37 11/24 3/6 8/12 1 9 10 8 4 3 2 0 +3 33 35
I. Jackson 15 2/4 0/0 2/2 2 1 3 2 5 0 2 0 -9 6 7
J. Huff 16 2/5 1/4 0/0 0 0 0 0 4 0 2 0 -7 5 0
A. Nesmith 35 6/17 5/12 1/3 4 4 8 2 1 0 0 0 +7 18 15
B. Sheppard 32 2/9 0/5 2/4 0 6 6 2 3 0 2 0 0 6 3
O. Toppin 17 2/6 1/3 4/4 2 4 6 0 0 1 2 0 +5 9 10
J. Walker 26 2/8 1/5 0/0 1 6 7 4 2 0 2 1 -11 5 9
T. Bradley 25 6/7 0/0 0/0 4 1 5 1 4 1 0 1 +4 12 19
R. Dennis 27 5/9 2/4 0/0 2 0 2 5 3 2 3 3 -8 12 17
Q. Jackson 10 1/2 1/1 1/2 0 2 2 0 1 0 1 0 -4 4 3
39/91 14/40 18/27 16 33 49 24 27 7 16 5 110 118

LA Clippers – Portland : 114-107

/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Leonard 35 11/21 4/6 4/4 0 10 10 4 2 2 2 0 0 30 34
D. Jones Jr. 22 2/3 0/1 0/0 1 1 2 0 4 1 2 1 +2 4 5
I. Zubac 35 9/14 0/0 3/3 2 6 8 3 3 0 1 2 +8 21 28
J. Harden 38 6/12 2/7 6/7 0 6 6 13 3 3 7 0 +12 20 28
B. Bogdanovic 24 0/4 0/2 0/0 2 3 5 1 2 0 5 0 +5 0 -3
N. Batum 15 1/3 1/3 0/0 0 3 3 1 1 3 0 2 +4 3 10
J. Collins 26 7/8 1/1 1/1 2 4 6 1 2 2 4 0 +4 16 20
B. Lopez 13 2/5 1/4 0/0 0 3 3 0 2 0 0 3 +1 5 8
C. Paul 11 2/4 2/4 0/0 0 1 1 2 4 0 0 0 -7 6 7
K. Dunn 22 4/6 1/3 0/0 0 2 2 1 4 0 1 0 +6 9 9
44/80 12/31 14/15 7 39 46 26 27 11 22 8 114 146
/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Camara 33 2/8 0/3 1/2 0 2 2 4 3 1 0 0 -8 5 5
D. Avdija 33 7/16 3/7 6/7 1 6 7 5 2 1 5 0 -6 23 21
D. Clingan 24 3/6 1/3 2/2 6 4 10 3 1 1 1 1 -2 9 20
J. Holiday 34 7/14 3/8 4/5 2 4 6 7 2 0 2 0 -5 21 24
S. Sharpe 32 7/24 1/9 4/4 4 1 5 1 1 2 6 0 -5 19 4
J. Grant 29 4/10 2/5 7/9 2 0 2 0 3 1 1 1 -13 17 12
K. Murray 18 0/2 0/2 0/0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 3
Y. Hansen 4 0/1 0/1 2/2 1 0 1 0 1 0 0 0 -2 2 2
M. Thybulle 15 2/4 1/2 0/0 0 0 0 0 4 3 0 0 +9 5 6
B. Wesley 17 2/7 0/1 2/3 1 5 6 3 4 2 1 0 -3 6 10
34/92 11/41 28/34 18 24 42 24 21 12 16 2 107 107

Par la rédaction
Le fil info en direct
Commentaires
