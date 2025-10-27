Stats & Highlights | Anthony Edwards se blesse et les Wolves tremblent face aux Pacers

Même s'ils sont très affaiblis en ce début de saison, les Pacers ont chèrement vendu leur peau sur le parquet des Wolves. Derrière les 33 points, 10 rebonds et 8 passes de Pascal Siakam, les joueurs de Rick Carlisle ont ainsi fait trembler leurs adversaires jusqu'au bout. C'est que Minnesota a rapidement perdu Anthony Edwards, touché aux ischio-jambiers après trois minutes sur le parquet. Heureusement, Julius Randle (33 points), Rudy Gobert (14 points, 18 rebonds) et Naz Reid (16 points, 10 rebonds) ont pesé.

Deuxième victoire consécutive des Clippers, qui enchaînent à domicile face aux Blazers. C'est dans le troisième quart-temps que Kawhi Leonard (30 points, 10 rebonds) et sa bande ont fait la différence.

Minnesota – Indiana : 114-110

LA Clippers – Portland : 114-107