En triple-double, LaMelo Ball sort le grand jeu à Washington

Les Wizards avaient imaginé une autre issue pour leur « Opening Night » à domicile face à Charlotte. Après avoir fait bonne figure en première mi-temps (62-51), avec un Alex Sarr impliqué des deux côtés du terrain, les Hornets ont progressivement pris les devants pour l'emporter, portés par un LaMelo Ball irrésistible. Le leader de la franchise de Caroline du Nord termine avec une ligne de stats époustouflante, à 38 points (à 13/25 au tir, dont 5/12 à 3-points), 13 rebonds, 13 passes décisives et 3 interceptions, en 35 minutes, avec un +/- de +32 !

À l'arrivée, chacun a eu sa mi-temps mais c'est bien Charlotte qui a dominé les débats après le repos avec deux quart-temps à 44 points chacun ! Tout a basculé en fin de troisième quart-temps, lorsque Moussa Diabaté (12 points, 10 rebonds) a lancé un 13-2 avec un dunk et un 2+1. LaMelo Ball et Tidjane Salaün (4 points, 7 rebonds) y sont également allés de leurs 3-points pour permettre aux Hornets de prendre la tête (82-85). Le rookie Sion James a conclu la période avec 8 points de suite dont deux paniers à 3-points pour placer son équipe à +7 (88-95).

Après un nouveau dunk signé Moussa Diabaté, c'est Miles Bridges qui a pris le relais en scorant 11 points de suite, dont un 3-points et deux envolées spectaculaires sur deux services de LaMelo Ball (103-116). Ce dernier a définitivement mis un terme au suspense en trouvant Kon Knueppel derrière l'arc puis en assénant deux derniers 3-points pour assurer la victoire, avant de sortir (105-122). Un dernier 11-2 bouclé par les dunks de Pat Connaughton et Mason Plumlee ont permis à Charlotte de s'imposer assez largement, 139 à 113.

Les hommes de Charles Lee seront attendus à Miami demain soir pendant que Washington recevra Philadelphie.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Charlotte confirme, LaMelo Ball s'affirme. Et si cette année était enfin la bonne ? Malgré l'absence de Brandon Miller, les Hornets ont parfaitement tenu la route et le groupe emmené par LaMelo Ball a livré une nouvelle prestation convaincante. Le petit frère de Lonzo Ball montre lui aussi qu'il peut continuer à progresser, en attendant de gagner en expérience dans la gestion des fins de matchs serrées, notamment après son “money-time” raté à Philly. Il a encore été éblouissant cette nuit, avec son style unique mais surtout de l'efficacité pour aller avec le spectacle. On en redemande !

– Alexandre Sarr aussi. L'intérieur français a été l'une des satisfactions du match côté Wizards, notamment en première mi-temps après avoir inscrit 17 de ses 21 points en terminant par un tir au buzzer du deuxième quart-temps face à Moussa Diabaté. Toujours intéressant en défense, intense près du cercle des deux côtés du parquet, il a signé sa meilleure sortie de ce début de saison avec 21 points, 4 rebonds, 5 passes décisives, 3 contres.

– Miles Bridges assure le show. L'ailier a soigné sa fin de match en assurant le spectacle pour se venger de sa maladresse au tir (6/16, dont 1/7 à 3-points). Il y a d'abord eu un coup de marteau surpuissant de sa part pour fêter la 10e passe décisive de LaMelo Ball. Les deux compères ont remis le couvert peu de temps après, cette fois pour un alley-oop en transition qui a également dû faire souffrir le cercle.