Le collectif du Heat tient tête à Jalen Brunson (37 points)

Et si Miami faisait partie des bonnes surprises de ce début de saison à l'Est ? Battus de peu à Orlando, les hommes d'Erik Spoelstra ont depuis réagi par un blowout à Memphis puis leur premier succès à domicile, acquis cette nuit face à des Knicks qui visent très haut. Avec leur détermination et leur agressivité, les Floridiens ont ainsi rappelé qu'ils avaient aussi la profondeur d'effectif et le talent suffisant pour faire la différence.

New York en a donc fait les frais, non sans avoir bataillé, après avoir notamment compté 18 points de retard pour finalement revenir à deux possessions dans le “money-time” grâce aux exploits répétés de Jalen Brunson (37 points) et de sa garde rapprochée Bridges-Anunoby-Towns. Car Miami n'a pas craqué, avec également de précieux relais en fin de match pour accompagner Norman Powell et ses 29 points.

Les Knicks ont pris les devants par un 8-2 en fin de premier quart-temps (24-27) avant d'encaisser la révolte des locaux pour leur première de la saison à domicile. Il y a notamment eu un 11-1 avec les 3-points de Simone Fontecchio, Dru Smith et Bam Adebayo (35-31), permettant à Miami de faire la course en tête jusqu'à la pause (57-54).

Juste avant le repos, New York avait toutefois repris du poil de la bête, sur un contre d'OG Anunoby sur Bam Adebayo qui avait offert deux points à Mikal Bridges en transition. Les troupes de Mike Brown ont repris le match sur cette dynamique, parvenant à reprendre les devants suite aux 3-points de Mikal Bridges et Jalen Brunson (63-64).

De quoi titiller l'orgueil du Heat qui a répondu en fin de troisième quart-temps, par Nikola Jovic et Jaime Jaquez Jr (88-81), puis sur un 17-6 pour lancer le dernier acte, série marquée par les 3-points de Simone Fontecchio et Norman Powell mais aussi le dunk autoritaire de Jaime Jaquez Jr. sur un service en or de Nikola Jovic (105-87).

Le match n'a pas été plié pour autant, car New York a aussi sa fierté. Jalen Brunson et KAT ont alors enfilé deux paniers à 3-points chacun, et en un éclair, les Knicks étaient déjà de retour à -5 après une interception de KAT pour le lay-up de Brunson (110-105). Sous pression, c'est Andrew Wiggins qui a sorti son épingle du jeu avec un “catch-and-shoot” à 3-points qui a soulagé le Kaseya Center. Bam Adebayo a conclu la soirée d'un dernier dunk pour permettre au Heat de garder le cap jusqu'au bout et de s'imposer 115-107.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– La première à la maison pour Miami. Et pas face à n'importe qui ! Le Heat a confirmé ce qu'on avait vu sur les deux premiers matchs, à savoir un ensemble cohérent et compétitif, ce malgré l'absence de Tyler Herro. Derrière Norman Powell et Bam Adebayo, les relais sont nombreux et mettent du cœur à l'ouvrage. Huit joueurs ont fini à 6 points et plus et ce sera l'un des points forts de Miami cette saison. Le danger peut venir de partout !

– Le duel Brunson-Mitchell. On s'attendait à ce que le choc fasse des étincelles, et ça a été le cas ! Jalen Brunson a été impressionnant sur sa deuxième mi-temps, assumant son statut de leader pour ramener son équipe de l'enfer. Forcément, Davion Mitchell a beaucoup souffert en face, mais lui a aussi contribué à la fin de partie maîtrisée du Heat. On retiendra son 3-points plein de sang-froid puis sa passe décisive pour Bam Adebayo après avoir été pris à deux. C'est également lui qui a servi Andrew Wiggins pour le panier du match… Jalen Brunson a fini avec 37 points, mais Davion Mitchell se consolera avec la victoire.

– Guerschon Yabusele (et Jordan Clarkson) encore en rodage. On a du mal à reconnaître les deux depuis trois matchs. Est-ce la pression de porter les couleurs de cette franchise mythique ou tout simplement une question de temps d'adaptation ? L'impression que le Français joue sous pression (2 points à 1/6 au tir, 6 rebonds en 16 minutes), à des années-lumière de la fraîcheur qu'il dégageait à ses débuts à Philly, même si le contexte lui était bien plus favorable. Jordan Clarkson n'a pas été transcendant non plus, rendant sa pire copie depuis la reprise en terme d'adresse, à 2/11 au tir (8 points, 3 rebonds, 2 passes décisives).