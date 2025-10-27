Matchs
Cooper Flagg régale pour la première victoire des Mavericks

NBA – Avec 22 points et 4 passes décisives, le numéro 1 de la Draft a apporté sa pierre à l'édifice dans le premier succès des siens aux côtés du tandem Russell-Davis face à une vaillante équipe des Raptors, qui a craqué en fin de troisième quart-temps (139-129).

cooper flaggBattus par les Spurs et les Wizards, les Mavs ont enfin décroché leur premier succès cette nuit, pour leur troisième match de suite à domicile. Il aura quand même fallu batailler pendant trois quart-temps pour se défaire d'une équipe de Toronto accrocheuse et qui a longtemps posé des problèmes aux troupes de Jason Kidd, notamment avec 33 points du seul Scottie Barnes.

Dallas a fait le dos rond puis fini par faire la différence, par ses leaders, D'Angelo Russell et Anthony Davis en tête (24 et 25 points), ses « role players » et un Cooper Flagg au diapason, qui a régalé l'American Airlines Center avec ses 22 points, 4 rebonds et 4 passes décisives.

Toronto n'était pas venu en victime et a chèrement vendu sa peau. La première mi-temps en a permis d'en faire la démonstration, les Raptors virant même à +2 à la pause (64-66). Les Canadiens n'ont pas baissé les yeux dans le troisième quart-temps, répondant à chaque offensive des locaux pour compter jusqu'à 7 points d'avance (69-76) ! Et puis, tout a basculé. C'est d'abord Anthony Davis qui aligne quatre paniers de suite, et Dallas s'offre un 13-0 conclu par un énorme dunk de Cooper Flagg sur Sandro Mamukelashvili pour prendre enfin ses distances (95-85).

Le plus dur était fait, même s'il a fallu toute la vigilance de PJ Washington et D'Angelo Russell pour distancer Toronto définitivement et sécuriser la victoire 139-129. Les Mavs vont pouvoir souffler un grand coup avant de passer à la suite, dès ce soir face à OKC, toujours à domicile. Dans le même temps, les Raptors seront attendus sur le parquet des Spurs.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Les envolées de Cooper Flagg. Sa prestation globale a été très bonne. Tout ce que le rookie fait, il le fait bien, que ce soit à la finition ou pour faire briller ses coéquipiers, toujours dans l'intérêt de l'équipe. Et quand en plus il fait le show, ça donne son match de la nuit ! Mention spéciale pour son spin-move dans le trafic avant d'envoyer Dereck Lively II dans les étoiles, et bien sûr pour son dunk tonitruant en transition sur Sandro Mamukelashvili qui est venu mettre un point d'exclamation au plus gros temps fort de la soirée pour Dallas.

– Le troisième quart-temps. Parce que c'est le moment où tout a basculé. Paradoxalement, alors que Toronto était bien dans son match, les 8 points de suite d'Anthony Davis puis le 13-0 en faveur des Texans ont fini par libérer Dallas, qui a terminé avec plus de confiance pour prendre enfin ses distances. Offensivement, c'est tout simplement le meilleur quart-temps des hommes de J-Kidd depuis le début de saison (39-25).

– Les « role players » des Mavs. C'est aussi grâce à eux que Dallas a tenu la distance et pourra avoir des ambitions cette saison. De PJ Washington à Max Christie (17 points chacun) en passant par Naji Marshall et Klay Thompson, chacun a eu ses moments forts pour accompagner le trio Russell-Flagg-Davis.

– La résistance des Raptors. Il va falloir se le coltiner, ce cinq Quickley-Barrett-Ingram-Barnes-Poeltl ! Même s'il n'y a pas la victoire au bout, Toronto a (encore) surpris par la qualité de son basket et sa capacité à résister à ces Mavs. Que peut espérer cette équipe à l'Est ? On va très vite le savoir…

/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Davis 35 11/14 0/1 3/8 6 4 10 3 2 3 3 2 0 25 32
P.J. Washington 32 6/14 1/3 4/5 1 6 7 5 2 1 2 0 +6 17 19
C. Flagg 29 8/14 2/6 4/4 0 4 4 4 5 0 0 1 +5 22 25
D. Lively II 21 2/2 0/0 0/2 1 6 7 4 3 0 2 3 +17 4 14
K. Thompson 20 4/7 2/4 0/0 0 4 4 3 3 0 2 1 -3 10 13
D. Powell 2 0/0 0/0 2/2 1 1 2 2 0 0 1 0 -6 2 5
C. Martin 12 2/3 0/0 0/0 0 1 1 0 5 2 1 0 0 4 5
N. Marshall 25 4/4 0/0 4/4 1 5 6 3 1 2 2 0 +8 12 21
D. Russell 29 8/18 2/7 6/8 2 3 5 6 2 3 2 0 +26 24 24
M. Christie 27 5/8 3/5 4/4 0 2 2 2 1 1 2 0 +17 17 17
R. Nembhard 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 -6 0 -2
M. Kelly 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -6 0 -1
J. Hardy 5 0/1 0/0 2/2 0 1 1 0 0 0 0 0 -8 2 2
50/85 10/26 29/39 12 37 49 32 26 12 20 7 139 174
/ Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Ingram 32 10/16 2/3 0/0 0 6 6 3 4 2 3 0 -15 22 24
R. Barrett 28 7/13 1/3 1/2 0 4 4 3 4 0 1 0 +10 16 15
S. Barnes 34 13/24 3/5 4/5 4 7 11 6 4 1 5 0 +5 33 34
J. Poeltl 19 2/3 0/0 0/2 5 3 8 4 5 1 1 0 -15 4 13
I. Quickley 32 5/16 1/7 3/3 2 3 5 5 3 2 1 0 -15 14 14
S. Mamukelashvili 22 6/8 1/3 3/3 0 1 1 3 1 0 0 0 -6 16 18
J. Battle 7 1/2 1/1 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -2 3 2
C. Murray-Boyles 13 0/4 0/1 0/0 2 0 2 0 1 0 1 0 -11 0 -3
J. Mogbo 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 +6 0 2
O. Agbaji 22 1/5 1/4 2/2 0 3 3 0 2 1 0 0 -10 5 5
J. Shead 16 2/3 1/2 1/2 0 0 0 8 1 1 1 0 +5 6 12
G. Dick 13 2/6 2/4 4/5 1 1 2 1 1 1 0 0 -2 10 9
49/100 13/33 18/24 14 29 43 33 28 10 14 1 129 145

