La NBA ne déplacera pas le All-Star Game 2026

Cela fait déjà plusieurs semaines que les Clippers sont secoués par l'histoire du fameux « contrat caché » de Kawhi Leonard, d'un montant de 28 millions de dollars et soupçonné d'avoir été utilisé pour contourner les règles du « salary cap ».

La NBA a depuis ouvert une enquête, mais aussi calmé le jeu, et de nouveaux détails sont apparus au fil des jours, plongeant la franchise californienne dans la tourmente. Le joueur a, lui, parlé de « théories du complot ».

Une situation loin d'être idéale, quand on sait que la saison 2025/26 est censée faire rayonner Los Angeles, puisque le All-Star Game 2026 doit se dérouler en février à l'Intuit Dome, construit à Inglewood. Une nouvelle salle financée par Steve Ballmer, le propriétaire des Clippers, qui a injecté 50 millions de dollars dans la société Aspiration, par qui le scandale arrive autour de Kawhi Leonard.

Forcément, tout ce contexte aurait pu pousser la NBA à délocaliser le prochain All-Star Weekend, sauf que d'après Adam Silver, il n'en sera rien.

« Il n'est pas question de déplacer le All-Star Game » annonce ainsi le commissionner. « La préparation du All-Star Game et des activités l'entourant sont dirigées indépendamment de l'enquête en cours. »

Les Clippers peuvent donc souffler, en attendant le verdict de l'enquête qui les vise, et c'est dans leur salle que le nouveau format « États-Unis vs Reste du monde » verra le jour.