Le co-fondateur d’Aspiration défend le contrat signé avec Kawhi Leonard

La NBA a désormais lancé une enquête sur le contrat de 48 millions de dollars (des paiements de 28 millions de dollars répartis sur plusieurs années + 20 millions de dollars en actions) signé par Kawhi Leonard avec la société Aspiration en 2022. Etait-ce un accord avec les Clippers, afin de contourner le « salary cap » ?

Le fait que l'ailier n'ait jamais fait la promotion de la « banque verte » et que le bras droit de Steve Ballmer ait investi deux millions de dollars alors que la société était déjà au bord du précipice, quelques jours avant que Kawhi Leonard reçoive un versement promis de 1.75 million de dollars, soulève de sérieuses questions.

Du côté des Clippers, on explique avoir simplement mis en relation le joueur et la société, et n'avoir jamais été au courant du contrat en question. Ce qu'Andrei Cherny, co-fondateur de la société, appuie.

« L'affirmation selon laquelle le contrat avec Kawhi Leonard était un contrat « fantôme » est fausse » assure-t-il sur X/Twitter. « Le contrat contenait trois pages d'obligations détaillées que Kawhi Leonard devait respecter. Et le contrat stipulait clairement que si Kawhi Leonard ne respectait pas ces obligations, Aspiration pouvait résilier le contrat. La clause relative aux « convictions » n'est pas inhabituelle dans les contrats publicitaires offerts aux célébrités et signifie simplement que nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à enfreindre le contrat, par exemple en obligeant une personne végétarienne à manger de la viande. Cela ne signifie pas que vous pouvez avoir la « conviction » de ne pas parler devant une caméra. Au cours des mois de discussion entre nos dirigeants avant la signature du contrat de sponsoring, je ne me souviens pas d'avoir entendu parler du plafond salarial de la NBA. »

Un contrat « oublié » ?!

Reste que Kawhi Leonard n'a jamais fait la moindre promotion d'Aspiration, même pendant les mois où la « banque verte » sponsorisait également les Clippers et publiait des messages avec d'autres joueurs du club.

« J'ai signé le contrat peu avant de remettre ma démission, mais avant mon départ, il y a eu de nombreuses discussions internes sur les différentes choses qu'Aspiration prévoyait de faire avec Kawhi Leonard une fois la saison 2022/23 commencée, y compris des e-mails de l'équipe marketing sur leurs projets juste la semaine avant mon dernier jour. Je ne peux pas me prononcer sur ce qui a été fait ou non après mon départ, ni sur les raisons. Joe Sanberg plaide aujourd'hui coupable pour des crimes qui ont été l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de démissionner d'Aspiration en 2022 et qui ont finalement conduit l'entreprise à la faillite » poursuit Andrei Cherny.

À l'entendre, ce dernier a donc fait signer un vrai contrat publicitaire avec Kawhi Leonard, juste avant de quitter l'entreprise à cause des méthodes de l'autre co-fondateur, Joe Sanberg.

Ce contrat aurait-il ensuite été en quelque sorte « oublié » dans les méandres d'une société qui coulait, sans que les Clippers n'aient donc joué un rôle actif dans tout ce processus ? C'est sans doute la défense de Steve Ballmer, même si le paiement de 1.75 million de dollars réalisé fin 2023, alors que la société se dirigeait vers la faillite et licenciait à tour de bras, rappelle que Kawhi Leonard et ses proches n'avaient de leur côté pas oublié ce contrat.

