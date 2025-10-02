De’Anthony Melton, un retour sans rancune et avec ambition

De’Anthony Melton n’a disputé que six rencontres avec les Warriors la saison passée, mais ce court échantillon avait suffi à Steve Kerr. Le coach adorait le profil de l'arrière de 27 ans, capable à la fois de créer du jeu, de sanctionner à 3-points et de défendre fort. De quoi en faire un complément idéal pour Stephen Curry à l'arrière.

Carrément propulsé dans le cinq majeur, son élan a toutefois été brisé mi-novembre : une blessure au genou contre les Mavericks s’est révélée être une rupture du ligament croisé antérieur, synonyme de saison terminée.

« On s'est dit que si une opportunité se présentait de le faire revenir, on devait la saisir », a expliqué Mike Dunleavy, le GM des Warriors, à l'entame de cette nouvelle saison. « Heureusement, on a pu le faire. L’été a été long, mais il est signé et prêt à revenir. Il terminera sa rééducation et nous rejoindra bientôt. »

Les négociations autour de Jonathan Kuminga étant désormais terminées, le retour de De'Anthony Melton chez les Warriors est donc officiel, même si le joueur n’a pas encore reçu le feu vert médical de son club. Il poursuit son travail individuel, en marge du camp d’entraînement, et sera réévalué par le staff médical de Golden State dans quatre semaines. Conséquence : il manquera donc l’ouverture de la saison régulière face aux Lakers.

« On a eu Butler grâce à moi aussi »

La saison dernière, Golden State l’avait échangé aux Brooklyn Nets afin de récupérer Dennis Schröder. Une décision accueillie sans rancune : « C'est le business. Franchement, je me serais sans doute échangé moi-même à ce moment-là. Ils avaient besoin d’un joueur disponible pour aider l’équipe. Je n’ai ressenti aucune amertume. »

D'autant que l’opération a finalement ouvert la voie à l’arrivée de Jimmy Butler. Une conséquence indirecte que De'Anthony Melton savoure : « On a eu Butler grâce à moi aussi » s'amuse-t-il.

Marqué par son passage, certes rapide, aux Warriors, l'ancien de Houston, Phoenix, Memphis et Philadelphie n'a donc pas hésité à revenir, surtout avec l'apport de Jimmy Butler. « On a tous vu le déclic qu’il a apporté. Sans même s’entraîner, il a permis à l’équipe de battre des adversaires solides. Ça m’a motivé encore plus à croire qu’on peut faire quelque chose de spécial. La clé, c’est la santé. Si on reste en forme, on est une équipe dangereuse. »

De'Anthony Melton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 50 20 39.1 30.5 75.0 0.5 2.2 2.7 3.2 2.3 1.4 1.5 0.5 5.0 2019-20 MEM 60 20 40.1 28.6 76.9 0.7 3.0 3.7 2.9 1.8 1.3 1.4 0.3 7.6 2020-21 MEM 52 20 43.8 41.2 80.4 0.6 2.5 3.1 2.5 1.6 1.2 1.3 0.6 9.1 2021-22 MEM 73 23 40.4 37.4 75.0 0.9 3.6 4.5 2.7 1.8 1.4 1.5 0.5 10.8 2022-23 PHL 77 28 42.5 39.0 79.3 0.9 3.2 4.1 2.6 2.5 1.6 1.3 0.5 10.1 2023-24 PHL 38 27 38.6 36.0 83.5 0.7 3.0 3.7 3.0 2.2 1.6 1.0 0.4 11.1 2024-25 GOS 6 20 40.7 37.1 62.5 1.0 2.3 3.3 2.8 3.0 1.2 1.7 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.