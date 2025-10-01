Jerami Grant, plus vraiment indiscutable à Portland… mais toujours titulaire ?

Il hésite une seconde, puis esquisse un léger sourire au moment de répondre à la question. « Probablement pas, certainement pas », rétorque Jerami Grant à qui on demande s'il pensait qu'il porterait encore le maillot des Blazers pour cette reprise.

« Mais je suis heureux d’être ici maintenant. La façon dont l’équipe est structurée, les changements qui ont été faits, je pense que c’est bénéfique pour moi et pour notre équipe », développe le joueur de 31 ans, sans vraiment convaincre. Quelques minutes plus tôt, il expliquait sortir d'une saison « très frustrante » sur le plan offensif.

Sans qu'on sache s'il s'agit de sa propre production ou de la façon dont le staff l'a utilisé. Une chose est sûre, l'ailier-fort a été beaucoup moins flamboyant que lors de ses deux premières saisons à Portland, et même des deux précédentes à Detroit, qui lui avaient permis de changer de statut.

Ses 14 points par match étaient sa plus faible moyenne depuis son passage à Denver, loin de la vingtaine de points à laquelle il s'habituait. Plus inquiétant, son pourcentage de 37% de réussite, l'un des plus médiocres en carrière. Jerami Grant assure aujourd'hui que la révision du plan offensif des Blazers lui conviendrait mieux désormais.

Quel cinq majeur ?

« Cette attaque est différente. C’est une attaque ouverte, avec beaucoup de drive-and-kick, de renversements, de mouvement. C’est un peu aléatoire, mais il y a une structure. Il y a beaucoup plus de pénétrations, beaucoup plus d’opportunités. Personne ne restera planté dans le coin. Ça correspond à mon style de jeu », analyse ce « slasher » d'origine qui a su développer son tir à 3-points.

Cette nouvelle orientation offensive lui permettra-t-elle de retrouver de l'influence dans le jeu de Portland ? Rien n'est moins sûr. Car l'an dernier, l'ancienne option d'attaque majeure de l'équipe a vu émerger d'autres talents à ses côtés. À l'instar de Deni Avdija et de Toumani Camara, plus jeunes et bien plus adroits que lui.

Au point de devoir être repoussé sur le banc ? « Non, je ne m'attends pas vraiment à ça », balaye celui qui a démarré l'intégralité des rencontres qu'il a disputées avec les Blazers (164). Et qui estime qu'une association dans le cinq avec les deux autres ailiers est tout à fait possible, du fait de leur polyvalence.

À voir si Chauncey Billups a de nouveau recours à cette combinaison des trois hommes, sachant que Jrue Holiday pourrait être titulaire à la mène, Donovan Clingan au pivot, tandis que Shaedon Sharpe est également candidat sur le poste 2. Avec ses 32 millions de dollars en salaires cette année, Jerami Grant sera le deuxième élément le mieux payé de l'équipe, derrière Jrue Holiday. Il lui reste encore trois années de contrat, dont une dernière en option.

Jerami Grant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 PHL 65 21 35.2 31.4 59.1 0.8 2.3 3.0 1.2 2.2 0.6 1.3 1.0 6.3 2015-16 PHL 77 27 41.9 24.0 65.8 1.3 3.4 4.7 1.8 2.8 0.7 1.4 1.6 9.7 2016-17 * All Teams 80 19 46.3 37.1 61.2 0.5 2.1 2.6 0.6 1.9 0.4 0.6 1.0 5.5 2016-17 * OKC 78 19 46.9 37.7 61.9 0.5 2.1 2.6 0.6 1.8 0.4 0.5 1.0 5.4 2016-17 * PHL 2 21 35.3 0.0 50.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.5 0.0 1.5 2.0 8.0 2017-18 OKC 81 20 53.5 29.1 67.5 1.1 2.9 3.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.0 8.4 2018-19 OKC 80 33 49.7 39.2 71.0 1.2 4.0 5.2 1.0 2.7 0.8 0.8 1.2 13.6 2019-20 DEN 71 27 47.8 38.9 75.0 0.8 2.7 3.5 1.2 2.2 0.7 0.9 0.8 12.0 2020-21 DET 54 34 42.9 35.0 84.5 0.6 4.0 4.6 2.8 2.3 0.6 2.0 1.1 22.3 2021-22 DET 47 32 42.6 35.8 83.8 0.6 3.5 4.1 2.4 2.3 0.9 1.8 1.0 19.2 2022-23 POR 63 36 47.5 40.1 81.3 0.8 3.7 4.5 2.4 2.4 0.8 1.8 0.8 20.5 2023-24 POR 54 34 45.1 40.2 81.7 0.7 2.9 3.5 2.8 2.2 0.8 2.1 0.6 21.0 2024-25 POR 47 32 37.3 36.5 84.9 0.6 2.9 3.5 2.1 2.3 0.9 1.4 1.0 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.