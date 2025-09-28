Brian Grant et Terry Porter réintègrent l’organigramme des Blazers

C’est un retour forcément chargé d’émotion pour les fans des Blazers. La franchise de Portland a ainsi officialisé cette semaine l’intégration de Brian Grant et Terry Porter à son staff.

À 53 ans, Brian Grant, ancien ailier-fort connu pour son tempérament de guerrier, revient dans la franchise pour accompagner les joueurs en dehors du terrain, en partageant son expérience de la vie professionnelle. Connu pour son engagement et son abnégation, il a marqué Portland lors de son passage entre 1997 et 2000, avec une moyenne de 10.2 points et 8 rebonds par match. Très impliqué dans la société, il a fondé en 2010 la « Brian Grant Foundation » pour aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, dont il est lui-même atteint depuis 2008.

Autre visage iconique, Terry Porter entame quant à lui une nouvelle aventure en tant que « scout ».

Meneur emblématique des Blazers pendant dix saisons, double All-Star et finaliste NBA à deux reprises (1990, 1992), l'homme de 62 ans est toujours resté proche de la franchise. Après sa carrière de joueur, il a multiplié les expériences (peu concluantes) en tant qu’entraîneur, notamment en NBA et à l’Université de Portland. Même s'il était ambassadeur du club depuis des années, il retrouve un rôle actif au sein de son club de cœur.

Ces nominations traduisent ainsi la volonté de Portland de s’appuyer sur son histoire pour construire son avenir.