Tyronn Lue défend le bilan de Bradley Beal à Phoenix

Il est sans doute la recrue de l'intersaison des Clippers. Arrivé mi-juillet en Californie, juste après avoir été libéré par les Suns, Bradley Beal cherchera bien sûr à y remporter son premier titre, aux côtés de Kawhi Leonard, James Harden ou encore Chris Paul, et sous les ordres de Tyronn Lue.

Celui-ci se montrait déjà impatient de le coacher il y a plus d'un mois et, visiblement, rien n'a changé depuis, alors que les doutes sur son adaptation défensive n'inquiètent pas le coach.

« Il va clairement nous être d'une grande aide en attaque » a ainsi anticipé l'entraîneur de Los Angeles, dans un podcast. « On va avoir besoin qu'il marque des points, mais en dehors de ça, on va aussi avoir besoin qu'il crée du jeu pour les autres. Il va attirer deux ou trois défenseurs sur lui, mais il peut passer et créer quelque chose. Puis, il a toujours été bon en défense, mais il faut le mettre au défi chaque soir. Quand il défend sur des joueurs faibles, il n'est pas aussi bon, mais quand il défend sur un joueur qui peut faire mal, c'est un très bon défenseur. Donc on a besoin de toute sa panoplie. »

Une troisième option de qualité ?

Après avoir évolué dans l'ombre du duo Kevin Durant – Devin Booker à Phoenix, sans y briller spécialement, voilà que Bradley Beal s'apprête à évoluer dans l'ombre du duo Kawhi Leonard – James Harden à Los Angeles, en espérant y trouver plus de réussite.

Même si le passage dans l'Arizona de l'arrière All-Star, limité à 53 puis 53 matchs en 2023/24 puis 2024/25, n'est pas ce qui inquiète Tyronn Lue. Bien au contraire…

« Quand vous jouez dans une équipe comme les Suns et que vous avez [Devin Booker et Kevin Durant], tu es la troisième option » a rappelé le champion 2016. « Les gens disent qu'il n'a pas fait ça ou ça… Mais il a tourné à 18 points de moyenne, 50% au shoot et 43% à 3-points, des chiffres incroyables. Sauf que, quand tu joues avec KD et Booker, c'est en quelque sorte éclipsé… Mais je pense que le fait d'arriver ici représente un nouveau départ pour lui et je pense qu'il sera excellent pour nous. »

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 ☆ WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 ☆ WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 ☆ WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 53 32 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.