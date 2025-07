Tyronn Lue visiblement impatient de coacher Bradley Beal

C'est officiel : Bradley Beal est désormais un joueur des LA Clippers, où il a signé pour 11 millions de dollars sur deux ans, avec la possibilité de tester le marché l'été prochain, après avoir été coupé par Phoenix.

À Los Angeles, tout le monde s'est investi pour attirer l'arrière alors qu'il était en instance de divorce à Phoenix, James Harden et Tyronn Lue étant particulièrement insistants. Le meneur de jeu est allé jusqu'à appeler l'agent de Bradley Beal pour le convaincre qu'il devait pousser son client à rejoindre la Cité des Anges…

« Les joueurs de ce calibre sont rares, et il est rare de les récupérer » explique Tyronn Lue suite à la signature du triple All-Star. « C'est le meilleur joueur de son équipe. On peut le mettre dans tellement de positions, et il va trouver un moyen de marquer. Sur le pick-and-roll, en sortie d'écran, en catch-and-shoot. Il peut créer pour lui-même ou jouer sans le ballon. Il coupe très bien. C'est aussi un super créateur qui rend tout le monde meilleur. »

À ce prix-là, récupérer Bradley Beal semble en effet être une vraie affaire, pour compléter le cinq majeur aux côtés de James Harden, Kawhi Leonard, John Collins et Ivica Zubac.

Les Clippers ont d'ailleurs transformé Norman Powell et leur « midlevel exception » en Bradley Beal, John Collins et Brook Lopez, qui est arrivé comme doublure d'Ivica Zubac, renforçant l'effectif sans plomber les finances du club à long terme puisque tout ce petit monde pourrait de nouveau tester le marché dans un an.

EFFECTIF PROVISOIRE DES CLIPPERS POUR 2025/26

Meneurs : James Harden, Kris Dunn

Arrières/Ailiers : Kawhi Leonard, Bradley Beal, Bogdan Bogdanovic, Derrick Jones Jr, Nicolas Batum, Cameron Christie

Intérieurs : Ivica Zubac, John Collins, Brook Lopez, Yanic Niederhauser, Kobe Brown

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 ☆ WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 ☆ WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 ☆ WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 53 32 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.