Les Clippers confiants sur l’adaptation défensive de Bradley Beal

En signant Bradley Beal, qui s'est libéré de son contrat à Phoenix, les Clippers ont parfaitement remplacé, sur le papier au moins, Norman Powell, envoyé à Miami. Ils ont en effet trouvé un remplaçant encore plus fort à ce dernier dans le domaine du scoring car, rappelons-le, lors de ses grandes années à Washington, Bradley Beal tournait certaines saisons à plus de 30 points de moyenne.

On ne verra pas ça à Los Angeles puisque James Harden et Kawhi Leonard auront aussi le ballon mais, malgré les saisons compliquées à Phoenix, l'arrière n'a sans doute pas perdu ses qualités au shoot ni son talent offensif.

En défense, c'est autre chose. L'ancien des Wizards n'a jamais été une référence de ce côté du terrain mais il va falloir s'y mettre puisque les Californiens étaient parmi les meilleures défenses de la ligue la saison passée.

« Rod Thorn, qui fut mon patron à New Jersey pendant dix ans, était aux Wizards quand Bradley Beal y était. Il me disait alors que, à l'époque, Beal était un des meilleurs joueurs de la ligue des deux côtés du terrain », explique carrément le président des Clippers, Lawrence Frank.

Une question se pose alors pour la franchise de Los Angeles : le triple All-Star peut-il vraiment (re)devenir un « two-way player » de haut niveau ?

« On a tous accès aux mêmes statistiques avancées, aux mêmes matches. Mais il s'agit aussi de voir ce que le joueur a dans la tête, dans le cœur, à quoi ça peut ressembler dans notre système défensif », poursuit le dirigeant des Clippers. « Je pense que Brad est un joueur complet. Il en est capable. Si on revient à sa première saison à Phoenix, en playoffs, il défendait sur Anthony Edwards sur tout terrain. Je pense qu'avec notre staff défensif et les combinaisons de Tyronn Lue, on pourra tirer le meilleur de Bradley Beal, des deux côtés du terrain. »

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 ☆ WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 ☆ WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 ☆ WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 53 32 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.