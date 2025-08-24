NBA
Programme du soir | Grèce – France, dernier test grandeur nature avant l’Euro

Publié le 24/08/2025 à 18:56

La France, privée de Matthew Strazel, mais avec Zaccharie Risacher, est à Athènes pour se mesurer à la Grèce de Giannis Antetokounmpo.

A partir de 19h00, en direct sur la Chaine L'Equipe, l’Equipe de France défie la Grèce à Athènes pour ce qui est l'ultime match de préparation avant l’EuroBasket 2025. Un rendez-vous très attendu, tant les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo représentent un défi de taille.

Même si les deux coaches vont sans doute ménager leurs joueurs vedettes, cette rencontre s’annonce comme un révélateur après la double confrontation face à l'Espagne. Pour les Bleus, il s'agira de travailler les rotations intérieures puisque Frédéric Fauthoux déplore le forfait de Vincent Poirier.

On surveillera aussi la capacité de la France à freiner un phénomène comme Giannis Antetokounmpo. Ce sera un bon indicateur avant de retrouver un autre phénomène (Luka Doncic) en phase de poules en Pologne.

