DearBBall lance le short “France Royauté Black” une exclusivité premium

À quelques mois de l'EuroBasket 2025, la marque française DearBBall frappe fort avec le lancement de sa nouvelle pièce phare : le short premium “France Royauté Black”. Une édition ultra-limitée qui s'annonce déjà comme l'un des must-have de la saison basketball.

Une exclusivité rare pour les connaisseurs

Avec seulement 100 pièces produites, ce short premium incarne l'esprit d'exclusivité qui fait la réputation de DearBBall. Les plus rapides pourront même bénéficier d'une remise de 15% sur les 50 premières commandes, transformant cette sortie en véritable course contre-la-montre.

> Acheter la collection “France Royauté Black”

⚠️ 100 pièces seulement !

-15% pour les 50 premiers

L'endorsement des stars du basket français

Le succès de DearBBall ne doit rien au hasard. Les plus grands noms du basketball français ont déjà adopté la marque : Matthew Strazel, Nicolas Batum, Gabby Williams, Alexis Ajinca et même la légende George Eddy ont tous porté fièrement les créations de la marque.

Cette nouvelle génération de talents français affamée trouve en DearBBall un partenaire qui comprend leurs ambitions et leur style de vie.

Fun fact : même la légende George Eddy a cherché comment acheter le sien sur X.

Un produit pensé pour la performance et le style

Le short “France Royauté Black” ne mise pas uniquement sur son aspect exclusif. Sa conception technique répond aux exigences des joueurs les plus exigeants :

Matériaux premium : Le double mesh utilisé offre un poids supérieur aux shorts classiques pour garantir un tombé parfait, tout en conservant une légèreté suffisante pour un usage quotidien.

Détails haut de gamme : Les broderies “FRANCE” à l'avant et les fleurs de lys latérales affirment l'identité française, tandis que la broderie collector “Royauté Black FR 2K25” marque l'appartenance à cette édition spéciale.

Fonctionnalité optimisée : Les poches latérales profondes et les poches arrière zippées permettent une utilisation aussi bien sur le terrain qu'en dehors, répondant aux besoins d'une génération qui ne sépare plus sport et lifestyle.

Finitions d'exception : Les bandes de propreté renforcées et le cordon personnalisé DearBBall avec embouts métalliques gravés témoignent de l'attention portée aux détails.

