Hall Of Fame : Carmelo Anthony intronisé par Allen Iverson et Dwyane Wade

Les instances du Hall Of Fame ont dévoilé les noms des personnalités, choisies par les futurs entrants et entrantes au Panthéon du basket. La cérémonie aura lieu le 6 septembre prochain, à Springfield.

On rappelle la règle : pour cette intronisation, chaque joueur, joueuse ou coach ne peut sélectionner qu'une ou plusieurs personnalités déjà au Hall Of Fame. Autre rappel : ces personnes sont présentes sur scène, mais elles ne s'expriment pas.

Ainsi, Carmelo Anthony aura à ses côtés Allen Iverson et Dwyane Wade. En revanche, il n'a pas réussi à convaincre Michael Jordan, sans doute pour des raisons d'agenda. “Melo” avait expliqué que son rêve était d'avoir les trois à ses côtés. Ils ne seront que deux. « J'essaie de les avoir tous les trois. On n'y entre qu'une seule fois… Ma vie a été influencée par plus d'une personne, donc j'ai besoin de les avoir tous les trois » avait-il déclaré en mai, lors de son apparition dans le podcast de Paul George.

Autre absent de marque : Shaquille O'Neal qui ne sera pas là aux côtés de Dwight Howard, ni de Micky Arison, le propriétaire du Heat.

Liste des intronisés et intronisées, et leurs choix pour les présenter

Carmelo Anthony – Allen Iverson (Intronisé en 2016), Dwyane Wade (2023)

Micky Arison – Alonzo Mourning (2014), Pat Riley (2008), Dwyane Wade (2023)

Sue Bird – Geno Auriemma (2006), Swin Cash (2022)

Danny Crawford – Tim Hardaway (2022), Isiah Thomas (2000)

Billy Donovan – Maurice Cheeks (2018), Rick Pitino (2013)

Sylvia Fowles – Katie Smith (2018), Lindsay Whalen (2022)

Dwight Howard – Patrick Ewing (2008), Robert Parish (2003), Dennis Rodman (2011), Dominique Wilkins (2006)

Maya Moore – Seimone Augustus (2024), Geno Auriemma (2006), Swin Cash (2022), Tamika Catchings (2020), Lindsay Whalen (2022)