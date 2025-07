Tracy McGrady rejoint à son tour NBC

NBC s'offre un nouveau consultant de luxe, puisque la chaîne a annoncé l'arrivée de Tracy McGrady, et son « point de vue unique à l'antenne », pour analyser les matchs et l'actualité de la NBA à partir de la saison prochaine.

Hall of Famer, sélectionné à sept reprises pour le All-Star Game, il interviendra en studio au moins une fois par semaine et il sera associé à Carmelo Anthony et/ou à son cousin (et associé) Vince Carter autour de la table.

« Je suis honoré et reconnaissant d'avoir l'opportunité de rejoindre NBC Sports, alors que le basket est de retour sur une chaîne qui a aidé à construire tant de souvenirs mémorables » a déjà réagi « T-Mac », aperçu par le passé chez ESPN et TNT, là aussi en tant que consultant. « Le basket m'a tout donné et j'ai toujours essayé de lui rendre la même énergie. J'espère pouvoir apporter la même passion, la même vision, le même amour pour le jeu qui m'animent tant depuis l'enfance à tous ceux qui regarderont NBC et Peacock. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de rejoindre cette équipe et tant de personnes que j'admire. »

Le casting cinq étoiles se renforce

Après Reggie Miller, Jamal Crawford, Carmelo Anthony, Vince Carter, Grant Hill et carrément Michael Jordan, sans oublier Brad Daugherty, Derek Fisher, Robbie Hummel, Austin Rivers et Brian Scalabrine c'est donc Tracy McGrady qui débarque sur NBC. La chaîne qui, rappelons-le, fera office de diffuseur de la NBA pour les onze prochaines années et, ce, pour la première fois depuis… 2002.

Dans le détail, NBC s'est placée sur le deuxième lot de diffusion de la Grande Ligue, pour 2.5 milliards de dollars par an, avec une émission « Basketball Night in America » qui prendra la place de l’émission équivalente sur le foot US, chaque dimanche, à la fin de la saison NFL. Elle diffusera aussi des rencontres le jeudi soir durant la saison régulière et le lundi sur son service de streaming Peacock.

Outre NBC, ce sont ESPN/ABC et Amazon qui ont obtenu les deux autres lots de diffusion de la NBA.

Tracy McGrady Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1997-98 TOR 64 18 45.0 34.1 71.2 1.6 2.6 4.2 1.5 1.3 0.8 1.0 1.0 7.1 1998-99 TOR 49 23 43.6 22.9 72.6 2.5 3.2 5.7 2.3 1.9 1.1 1.6 1.4 9.4 1999-00 TOR 79 31 45.1 27.7 70.7 2.4 4.0 6.3 3.3 2.5 1.1 2.0 1.9 15.4 2000-01 ORL 77 40 45.7 35.5 73.3 2.5 5.0 7.5 4.6 2.1 1.5 2.6 1.5 26.8 2001-02 ORL 76 38 45.1 36.4 74.8 2.0 5.9 7.9 5.3 1.8 1.6 2.5 1.0 25.6 2002-03 ORL 75 39 45.7 38.6 79.3 1.6 4.9 6.5 5.5 2.1 1.7 2.6 0.8 32.1 2003-04 ORL 67 40 41.7 33.9 79.6 1.4 4.6 6.0 5.5 1.9 1.4 2.7 0.6 28.0 2004-05 HOU 78 41 43.1 32.6 77.4 0.9 5.3 6.2 5.7 2.1 1.7 2.6 0.7 25.7 2005-06 HOU 47 37 40.6 31.2 74.7 1.0 5.6 6.5 4.8 1.9 1.3 2.6 0.9 24.4 2006-07 HOU 71 36 43.1 33.1 70.7 0.8 4.5 5.3 6.5 1.9 1.3 3.0 0.5 24.6 2007-08 HOU 66 37 41.9 29.2 68.4 0.6 4.5 5.1 5.9 1.4 1.0 2.4 0.5 21.6 2008-09 HOU 35 34 38.8 37.6 80.1 0.6 3.8 4.4 5.0 1.1 1.2 2.0 0.4 15.6 2009-10 * All Teams 30 22 38.7 25.0 74.6 0.7 2.4 3.1 3.3 1.3 0.5 1.5 0.5 8.2 2009-10 * NYK 24 26 38.9 24.2 75.4 0.9 2.8 3.7 3.9 1.6 0.6 1.8 0.5 9.4 2009-10 * HOU 6 8 36.8 50.0 66.7 0.0 0.8 0.8 1.0 0.3 0.0 0.2 0.3 3.2 2010-11 DET 72 23 44.2 34.1 69.8 0.7 2.8 3.5 3.5 1.4 0.9 1.4 0.5 8.0 2011-12 ATL 52 16 43.7 45.5 67.5 0.4 2.5 3.0 2.1 0.7 0.3 1.0 0.3 5.3 Total 938 33 43.5 33.8 74.6 1.4 4.2 5.6 4.4 1.8 1.2 2.2 0.9 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.