Vince Carter rejoint à son tour le groupe de consultants sur NBC

Casting cinq étoiles sur NBC, qui revient comme diffuseur de la NBA à partir de la saison prochaine. Après Reggie Miller, Jamal Crawford, Carmelo Anthony et même Michael Jordan, c’est ainsi Vince Carter qui a été engagé par la chaîne de télévision pour commenter l’actualité de la Grande Ligue.

Le Hall of Famer, qui intervenait sur ESPN et TNT depuis sa retraite, sera en plateau une à deux fois par semaine.

« Je pourrais difficilement être plus enthousiaste d’avoir l’opportunité de faire partie du retour historique de la NBA sur NBC », a expliqué Vince Carter. « J’ai hâte de rejoindre Melo dans le studio et le reste de l’équipe, alors que nous nous apprêtons à offrir aux fans la meilleure couverture possible de la ligue qu’ils adorent. »

Du côté d’Amazon Prime Video, le casting est également intéressant, avec Steve Nash, Dwyane Wade, Blake Griffin, Dirk Nowitzki, Udonis Haslem et Candace Parker qui sont attendus en plateau.

Trois lots, trois diffuseurs

Pour rappel, ESPN/ABC a conservé le premier lot de diffusion de la NBA pour 2.6 milliards de dollars par an, avec l’exclusivité de la diffusion des Finals, d’une finale de conférence, de plusieurs matchs en « prime time » chaque semaine, de matchs WNBA et d’une partie des droits internationaux.

Pour 2.5 milliards de dollars par an, NBC s’est placé sur le deuxième lot, avec une émission « Basketball Night in America » qui prendra la place de l’émission équivalente sur le football américain, chaque dimanche, à la fin de la saison NFL. La chaîne diffusera aussi des rencontres le jeudi soir durant la saison régulière, ainsi que le lundi sur son service de streaming, Peacock.

Enfin, pour 1.8 milliard de dollars par an, Amazon a de son côté obtenu le troisième lot, avec la NBA Cup, le Play-In, des matchs de saison régulière et des playoffs avec une finale de conférence (en alternance avec NBC), des matchs WNBA ainsi que des droits de diffusion à l’international, dont en France.