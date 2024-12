Vince Carter et Tracy McGrady deviennent actionnaires des Buffalo Bills

Présents au Hall Of Fame en octobre, Tracy McGrady et Vince Carter avaient raconté leur émotion de se retrouver ensemble au Panthéon du basket, après avoir débuté ensemble leur carrière à Toronto.

Aujourd’hui, les voilà qui s’associent sur un autre type de terrain puisque la franchise des Buffalo Bills (NFL) a confirmé, dans un communiqué, que les deux cousins, ainsi que l’ex-star du football américain Jozy Altidore, faisaient partie des nouveaux investisseurs.

Actuellement détenue par la famille Pegula, la franchise cherchait des investisseurs, et plus tôt dans l’année, les Bills avaient engagé un cabinet indépendant pour explorer la vente d’une participation non majoritaire, estimée à environ 25%. C’est la première fois que la franchise ouvre son capital à des « petits » investisseurs.

Magic Johnson est le modèle de Vince Carter

Selon les estimations de Forbes, la valorisation des Bills est estimée à 4,2 milliards de dollars, ce qui la place en 26e position sur 32 en NFL. Vince Carter, Tracy McGrady et Jozy Altidore ont tous des liens avec la ville voisine de Toronto, où les Bills ont joué une demi-douzaine de matchs de saison régulière. Parce qu’elle a assoupli son système d’investissement, la NFL est devenue à nouveau attractive pour des actionnaires minoritaires.

Rien que cette année, l’ancienne gymnaste olympique américaine Dominique Dawes, associée à d’autres investisseurs, a acquis des parts dans les Atlanta Falcons. Quant à Tom Brady, il attend l’approbation de la NFL pour la prise d’une part minoritaire dans les Las Vegas Raiders.

Il y a un an, Magic Johnson avait de son côté participé à l’acquisition des Washington Commanders et Vince Carter a mentionné Magic Johnson comme source d’inspiration pour ses projets financiers.