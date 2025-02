Télévision | Après le refus de Charles Barkley, NBC engage Carmelo Anthony

Alors que le nouveau contrat de diffusion TV de la NBA débutera la saison prochaine, le mercato médiatique continue autour de la Grande Ligue. Du côté de NBC, qui a pris la place de TNT chez les diffuseurs, il faut désormais constituer une équipe d’analystes, et la chaîne espérait attirer Charles Barkley. Sauf que ce dernier a refusé…

« Chuck » devrait ainsi continuer de commenter l’actualité basket dans « Inside The NBA », avec Kenny Smith et Shaquille O’Neal, l’émission devant basculer sur les antennes d’ESPN l’année prochaine.

Pour commenter les rencontres, NBC a récupéré Reggie Miller et Jamal Crawford. Et selon The Athletic, la chaîne pense toujours à Dwyane Wade et Grant Hill. En attendant, c’est Carmelo Anthony qui a été engagé. À 40 ans, le triple champion olympique, champion NCAA et décuple All-Star discutera de l’actualité NBA en plateau.

Avec son podcast, « 7PM in Brooklyn », « Melo » a déjà pu travailler sur l’exercice du commentaire depuis plus d’un an, même si le ton et le style vont forcément devoir évoluer sur une grande chaîne de télévision.