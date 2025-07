Le Real Madrid prêt à réactiver la piste Lonnie Walker IV ?

Et si Lonnie Walker IV repartait déjà jouer en Europe ? Présent dans l'effectif du Zalgiris Kaunas pendant trois mois et demi cette saison, avant de s'engager avec les Sixers, le voilà de nouveau sur les tablettes du Real Madrid, annonce Marca.

« De nouveau », puisque l'arrière de 26 ans était déjà pisté par le club madrilène il y a quelques mois, en octobre, juste avant de signer en Lituanie. À l'époque, les négociations avaient coincé quand l'intéressé avait souhaité inclure une clause lui permettant de revenir à tout moment en NBA, sa « priorité ». Une demande refusée par les dirigeants espagnols, contrairement aux dirigeants lituaniens.

Mais le Real Madrid continue malgré tout de garder un œil sur Lonnie Walker IV. D'autant plus après l'échec du dossier Vasilije Micic, ciblé pour renforcer les lignes arrières de l'équipe, mais finalement parti à l'Hapoel Tel-Aviv.

La saison dernière, l'ancien joueur des Spurs, des Lakers, des Nets et donc des Sixers avait tourné à 13 points de moyenne avec le Zalgiris Kaunas, entre novembre et février. Avant d'afficher 12.4 points, 3.2 rebonds et 2.5 passes de moyenne au sein de cette formation de Philadelphie en perdition, qui a récemment choisi de le laisser libre.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.