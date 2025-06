Luka Doncic retrouvera les Mavericks en présaison à Las Vegas

Quelques jours avant le lancement de la saison 2025/26, et alors que des équipes se rendront en Australie et même en Chine, les Mavericks donneront eux rendez-vous aux Lakers de Luka Doncic du côté de Las Vegas, comme officialisé par les Lakers sur leurs réseaux sociaux.

Outre les retrouvailles entre « Luka Magic » et Dallas, cela marquera aussi celles entre LeBron James et Anthony Davis, associés à Los Angeles pendant cinq ans et demi, avant le transfert choc de février dernier entre « AD » et Luka Doncic. Enfin, cela va donner à Cooper Flagg, le probable premier choix de la Draft 2025, la possibilité de rencontrer pour la première fois son prédécesseur chez les Mavs…

Entre la NBA et Vegas, une grande histoire d’amour

Quant au choix de la ville, il n’a évidemment pas été choisi au hasard, puisque la NBA a désormais l’habitude de jouer des matchs amicaux et officiels (NBA Cup) du côté de Las Vegas, appelé à accueillir une franchise dans le futur. Avec éventuellement LeBron James à sa tête…

Mais on sait également que les nouveaux propriétaires des Mavericks, la famille Adelson/Dumont, possèdent une société (Las Vegas Sands Corp.) aujourd’hui basée dans… le Nevada (même si la plupart des activités du groupe se trouvent maintenant en Asie). D’où les rumeurs de déménagement des Mavs de Dallas vers Las Vegas, leurs propriétaires espérant implanter une future salle dans un complexe mêlant hôtels de luxe et casino.

À noter qu’en plus des Mavericks à Las Vegas, les Lakers affronteront aussi les Suns (3 octobre à Palm Springs), les Warriors (12 octobre à Los Angeles) et les Kings (17 octobre à Los Angeles) en présaison.