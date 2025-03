Les Pelicans attendus en Australie en octobre

La NBA poursuit sa conquête du globe et va profiter de la présaison 2025 pour avancer ses pions dans de nouvelles contrées. Abu Dhabi a été un rendez-vous récurrent ces deux dernières années.

En plus de la Chine, où les Suns et les Nets sont attendus à Macao, c’est l’Australie qui a été choisie, un pays avec lequel la Grande Ligue noue des liens de plus en plus forts alors que la NBL est devenue un réservoir de futurs talents. C’est en revanche la toute première fois qu’une équipe NBA s’y rendra pour jouer un match amical !

Le bruit courait depuis un peu plus d’un mois, et c’est désormais officiel : les Pelicans ont été invités à disputer deux matchs de présaison au Melbourne Park, face à à Melbourne United et au South East Melbourne Park, les 3 et 5 octobre prochains. L’effervescence a ainsi gagné tous les fans australiens de NBA depuis l’annonce, cette nuit.

« L’importance de cette annonce pour le basket en Australie et la NBL ne peut être sous-estimée », s’est réjoui Larry Kestelman, directeur exécutif de la NBL. « Accueillir une équipe NBA en Australie est un rêve de longue date pour tous les membres de la ligue, et voir cette initiative se concrétiser après 15 ans d’efforts montre qu’il est possible d’accomplir beaucoup de choses quand on rêve en grand. Je tiens à remercier Adam Silver, Mark Tatum, Michael Ma et l’équipe de la NBA d’avoir été ouverts à cette vision et pour leur soutien continu à notre ligue ».

Pourtant plus de joueur australien dans l’équipe

Pour la NBA et les Pelicans, c’est une opportunité de développer leur « fanbase » et de faire connaître leur franchise au-delà des frontières américaines.

« C’est un moment passionnant pour notre organisation et c’est un témoignage de l’impact mondial croissant de la NBA », a pour sa part déclaré le président des Pelicans, Dennis Lauscha. « L’arrivée des Pelicans et de la NBA en Australie pour la première fois est une étape importante et nous sommes ravis de participer à cette occasion unique d’échanger avec les fans de Melbourne. Nous sommes impatients de nous mesurer à deux équipes exceptionnelles de la NBL et de créer des souvenirs inoubliables pour nos fans. Ce n’est que le début de ce que nous espérons être un lien durable entre les Pelicans et la communauté basket en Australie ».

De plus en plus de jeunes joueurs ont bénéficié du programme « Next Stars » de la NBL afin de terminer leur cursus d’apprentissage du haut niveau en Australie avant de filer en NBA.

On pense notamment à Josh Giddey, LaMelo Ball ou encore Alexandre Sarr. C’est d’ailleurs le seul élément qu’on peut regretter dans cette annonce, le manque d’un joueur australien ou issu de NBL dans l’effectif des Pelicans, même s’il y a le phénomène physique Zion Williamson. Jusqu’à l’été dernier, il y avait encore Dyson Daniels, mais l’arrière australien a été envoyé à Atlanta dans le deal qui a permis la venue de Dejounte Murray.