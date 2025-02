Des matches de présaison en Australie en octobre 2025 ?

La présaison NBA 2025 aura un goût de neuf. On sait que deux matches, entre les Nets et les Suns, se joueront en Chine, pour la première fois depuis 2019, après cinq ans de tensions. Et il pourrait aussi y avoir des rencontres en Australie, annoncent The Herald Sun et ESPN, ce qui serait une première totale pour la NBA.

La Grande Ligue, la NBL et les autorités de l’État de Victoria sont actuellement en train de finaliser un accord pour qu’une équipe NBA vienne à Melbourne pour deux matches face une équipe du championnat australien en octobre 2025, dans le cadre de la présaison.

La franchise NBA et l’équipe de NBL concernées sont encore inconnues même si le choix le plus naturel est celui d’une des deux équipes locales, le Melbourne United ou le South East Melbourne Phoenix. Néanmoins, une « Select Team », composée de plusieurs joueurs du championnat, est aussi envisagée.

Un rendez-vous régulier d’ici quelques années ?

Cette délocalisation serait ponctuelle, donc limitée à l’automne 2025, même si la ligue australienne aimerait que l’Australie devienne une destination récurrente pour la NBA. Larry Kestelman, le patron de la NBL, a d’ailleurs plusieurs fois rencontré Adam Silver ces deux dernières années pour consolider sa relation avec la NBA et ces moments ont joué dans la volonté de la ligue américaine de regarder vers l’Australie.

« On a construit une forte relation avec la NBA et c’est un partenariat précieux à nos yeux », explique Dave Stevenson, le PDG de la NBL. « On explore les possibilités et les opportunités pour la NBL et la NBA, qui partagent une base de supporters incroyablement passionnés en Australie et en Nouvelle-Zélande. »