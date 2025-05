Les Knicks à la peine au Madison Square Garden

La fête promettait d’être grande. Le Madison Square Garden attendait le retour de ses héros. Des Knicks qui venaient de réussir l’impensable ou presque : gagner les deux premiers matchs de la série sur le parquet des Celtics. Sauf que les champions en titre étaient bien décidés à venir gâcher la fête…

Ce qu’ils ont fait, et de manière autoritaire. La fête était gâchée, ce qui devient une fâcheuse habitude pour les New-Yorkais depuis le début des playoffs. Lors du tour précédent, les Pistons étaient venus s’imposer lors du Game 2, puis, au bord de l’élimination, ils avaient encore triomphé au Madison Square Garden dans le Game 5.

Soit un triste bilan d’une victoire en quatre matchs à domicile, qui contraste avec le bilan parfait à l’extérieur (5v-0d). Comment expliquer cet étonnant ratio ? « Je ne sais pas. Je ne peux pas pointer une chose en particulier. Les fans viennent, nous soutiennent, nous montrent de l’amour, et on doit s’assurer que ce ne soit pas gâché », rétorque Josh Hart.

Ce dernier assure que ses coéquipiers et lui vont analyser les images de cette défaite, de sorte de réagir lundi prochain, toujours à domicile lors du quatrième match.

Deux premières courtes défaites

« On sait qu’ils seront encore là lundi », poursuit l’arrière en pensant aux fans dont la formation avait terminé avec 27 victoires et 14 défaites en saison régulière, comme l’an dernier. En playoffs, les Knicks avaient terminé sur un bien meilleur bilan à 5 victoires pour 2 défaites.

« C’est décevant de perdre en général. Que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Évidemment qu’on veut gagner devant nos fans, mais peu importe où on peut aller chercher une victoire, on la prend. Ce soir, on n’en a tout simplement pas fait assez pour gagner », regrette Karl-Anthony Towns.

« Il faut regarder chaque match en soi et se dire : ‘OK, on n’a pas perdu ce match parce qu’on jouait à domicile. On l’a perdu parce qu’on n’a pas fait assez de choses pour le gagner’. Alors regardons ces choses-là. Qu’est-ce qu’il faut faire pour gagner ce match-là, que ce soit à la maison ou à l’extérieur ? Et au fond, ça ne devrait pas avoir d’importance. Il faut comprendre ce que ça demande de gagner », complète Tom Thibodeau dans la même idée.

Alors que Mikal Bridges estime que leurs fans « méritent mieux » et que « ça devrait être plus facile à domicile », Jalen Brunson rappelle qu’il s’agissait de leur première grosse lourde défaite au Madison Square Garden, après deux revers serrés face aux Pistons : « C’est notre première défaite qui ne s’est pas jouée sur une possession. Je ne pense pas que ce soit parce qu’on ne joue pas bien ici. C’est clairement chez nous, le meilleur endroit pour jouer. Ce soir, ça n’y était pas. C’est aussi simple que ça. »