Les Celtics retrouvent leur adresse à 3-points et écrasent les Knicks

Comme les Cavs la veille, les Celtics étaient dos au mur dans ce Game 3, le premier de la série hors de leurs bases après avoir perdu les deux premières manches. Et comme Cleveland, le champion en titre a livré un match de patron pour se mettre rapidement à l’abri d’une mauvaise surprise et conserver ses chances d’inverser la tendance.

Boston a su démarrer très fort en s’appuyant sur son adresse à 3-points en débutant à 5/6 de loin en 9 minutes avec un 2/2 pour la paire White-Tatum, accompagnée de Jaylen Brown, pour passer très vite à +15 (12-27). La « second unit » n’a pas levé le pied en fin de quart-temps, entre le passage remarqué de Payton Pritchard et le 4/4 aux lancers du survivant Kristaps Porzingis (20-36).

Face à des Knicks en souffrance, à l’image de Karl-Anthony Towns, qui s’est vite plaint de sa main gauche, les C’s ont enfoncé le clou, en surfant toujours sur leur insolente adresse de loin et une défense efficace qui a amené son lot de paniers faciles en transition. Après les flèches décochées par Al Horford et Jaylen Brown, les hommes de Joe Mazzulla pointaient ainsi à 12/19 dans l’exercice (2/12 pour New York) avec déjà 25 points d’avance (46-71) !

Boston n’a pas enlevé son pied de l’accélérateur

Le 10-3 signé du trio Brunson-Hart-Bridges et conclu par le dunk d’OG Anunoby en début de troisième quart-temps n’a même pas illusion (58-82). Jayson Tatum a relancé la machine d’un 2+1 en contre-attaque avant de laisser le soin à la paire Horford-Kornet de tester la résistance des cercles, tandis que Payton Pritchard a également apporté sa pierre à l’édifice avec un nouveau 3-points sur la tête de Mitchell Robinson et un drive au milieu des grands pour redonner 31 points d’écart au siens (65-96).

L’ambiance est à peine montée d’un cran lorsque Jalen Brunson par deux fois et Deuce McBride ont trouvé la mire à 3-points pour ramener l’écart à vingt unités (79-99).

Cette fois, c’est la paire Pritchard-Holiday qui a su gérer le dernier assaut des Knicks pour guider les C’s vers une victoire rassurante, 115 à 93, bouclée sur deux nouveaux 3-points de Jayson Tatum et Al Horford. Boston revient ainsi à 2-1 dans la série et tentera donc d’égaliser lors du Game 4, toujours au Madison Square Garden, lundi soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Boston a retrouvé son adresse. Après avoir arrosé sur les deux premiers matchs derrière l’arc, à 25/100 avant le début du match, les Celtics ont retrouvé de l’adresse extérieure, leur arme principale, et forcément, ça change tout ! Les C’s ont longtemps vogué au-delà des 50% de réussite pour terminer sur un joli 20/40, là où les Knicks ont peiné à dépasser les 20% (5/25). À l’arrivée, cette adresse couplée à une super entame et de solides séquences défensives ont permis au champion en titre de vivre un match presque tranquille.

– La poison Pritchard. Le meneur de poche a malmené la défense des Knicks toute la soirée, faisant la différence dès son premier passage en milieu de premier quart-temps. Meilleur marqueur de son équipe avec 23 points à 8/16 à l’arrivée, dont un joli 5/10 à 3-points, de quoi en faire plus que le facteur X de cette rencontre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.