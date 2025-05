Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, même combat avec la maladresse

En shootant à 15/47 et en marquant seulement 38 points à eux deux, Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander n’ont pas porté leur équipe comme ils l’ont si souvent fait cette saison. Les deux All-Stars étaient dans le dur dans ce Game 3, remporté par les Nuggets en prolongation.

Commençons par le Serbe. « Il ne fait pas une bonne soirée, avec 20 points, 16 rebonds et 6 passes. C’est vraiment une soirée catastrophique », ironise son coach, David Adelman. Certes, beaucoup de joueurs adoreraient finir un match de playoffs avec de tels chiffres, mais il ne faut pas oublier de préciser qu’il a shooté à 8/25 et a perdu 8 ballons.

Nikola Jokic doit continuer de shooter

Cela tempère pas mal la prestation du triple MVP, qui a également manqué la cible à 3-pts, et dans les grandes largueurs, avec un affreux 0/10 ! Pendant une grande partie de la soirée, le pivot des Nuggets n’a pas caché sa frustration face à sa maladresse, de près comme de loin.

« Les statistiques disent parfois des choses. Parfois elles ne disent rien », poursuit l’entraîneur de Denver. « Il tourne à 45% de réussite à 3-pts et, là, il ne met rien. Si on avait perdu et que la question était ‘pourquoi shoote-t-il autant à 3-pts ?’, j’aurais dit parce qu’il est à 45% donc il doit prendre les tirs. La raquette est bloquée. Le principal, c’est de continuer de shooter. Il aura le ballon, quoi qu’il arrive. Je comprends qu’il soit frustré en étant maladroit, surtout quand on est un des joueurs les plus efficaces de l’histoire du sport. Je peux comprendre qu’il le soit. »

Si Mark Daigneault s’est félicité que son groupe « a fait beaucoup de bonnes choses » sur Nikola Jokic, sa star, Shai Gilgeous-Alexander, a elle aussi connu une rude soirée. Le Canadien a terminé avec seulement 18 points à 7/22 au shoot, 13 rebonds et 7 passes.

Un deuxième défenseur sur Shai Gilgeous-Alexander

« Il a eu une dure soirée. On a fait un bon travail pour lui opposer plusieurs défenses quand il était à la fin de ses dribbles. C’est notre meilleur match pour le limiter au niveau de ses mouvements », juge David Adelman. « Parce qu’on a mis un deuxième défenseur sur lui. Sinon, on est en un-contre-un et ils sont trop forts pour ça. Donc on n’a pas seulement fait zone. Il faut penser dans le feu de l’action. S’il reste cinq secondes sur la possession et qu’on pense qu’un coéquipier peut assurer la rotation derrière, alors il faut faire une prise à deux. »

« SGA » va finir le dernier quart-temps avec un très, très vilain 1/8 au shoot, et ne prendra aucun tir en prolongation. Dans le même temps, Jalen Williams était très bon et portait son équipe. Pourquoi ne pas vouloir s’appuyer sur lui, plutôt que sur le probable MVP de la saison régulière ?

« On pourra se pencher sur la question mais ces joueurs ont une excellente alchimie sur le terrain. On ne va pas faire la même action, appuyer sur le même bouton à chaque fois. Il se passe beaucoup de choses pendant le match », répond le coach du Thunder. « Oui, il aurait pu toucher plus le ballon vu sa soirée », admet Shai Gilgeous-Alexander, qui ne peut que concéder qu’il a raté sa rencontre.

« Le match s’est ralenti en fin de partie et, dans ces cas-là, ce sont les meilleurs joueurs qui doivent faire les actions et je n’ai pas été assez bon. C’est la raison principale de la défaite », assume-t-il. « On vit et on meurt avec nos décisions. Et ce soir, je suis mort. »