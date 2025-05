Avec un Aaron Gordon toujours aussi « clutch », les Nuggets s’imposent après prolongation !

Les Nuggets entament la rencontre avec une défense de zone. Malheureusement pour eux, elle n’a aucun effet pour ralentir le Thunder, encore moins pour l’empêcher de marquer à 3-pts. Chet Holmgren par exemple, qui non seulement est bon dans ce premier quart-temps mais provoque aussi la deuxième faute de Nikola Jokic (22-28). Sans le Serbe et avec une bonne séquence d’adresse de loin, les Nuggets reviennent totalement en début de deuxième quart-temps. Suivent une montée en puissance de la défense d’Oklahoma City et quelques paniers faciles sous le cercle pour Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers, toujours devant à la pause (51-56).

Alors que Nikola Jokic est toujours fâché avec son tir, de près comme de loin, Jamal Murray, Michael Porter Jr. et Aaron Gordon le soulagent avec des tirs primés. Alex Caruso répond avec deux shoots derrière l’arc de suite dans une ambiance qui commence à monter. Le contre de Peyton Watson sur une tentative de dunk de Chet Holmgren puis son 3-pts font plaisir à la salle. Mais rien ne change, le Thunder est toujours aux commandes (80-83).

Le Thunder craque au pire moment

Le dernier quart-temps, contrairement à ce qu’on pourrait attendre, n’appartient pas à Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, mais bien plus à Aaron Gordon et Jalen Williams. Ce sont eux qui marquent les paniers importants, les deux stars étant assez maladroites. Avec cinq points en quelques secondes, l’ailier du Thunder fait mal à Denver. Mais Aaron Gordon égalise, à 3-pts, à moins de trente secondes du terme. On file alors en prolongation (102-102).

AARON GORDON TIES THE GAME AT 102! We are heading to OT on ESPN for Game 3! pic.twitter.com/Tr1gCS2jLa — NBA (@NBA) May 10, 2025

Cinq minutes de plus bien abordées par les hommes de David Adelman, qui passent un 7-0. Isaiah Hartenstein manque trois tirs à une main près du cercle et comme les Nuggets sont très bons dans cette prolongation, meilleurs que leurs adversaires, ils s’imposent 113-104 et mènent désormais 2-1 dans cette série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une prolongation parfaite pour Denver. Les Nuggets ont couru après le Thunder toute la partie, sans jamais être trop loin. Puis, en prolongation, au meilleur des moments donc, ils ont tout réussi ou presque. Un 7-0 pour commencer, une défense qui tient, des adversaires maladroits : ces cinq minutes ont tourné dans leur sens, permettant de gagner ce match, si important pour la suite de la série.

– Sale soirée pour les stars. Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander ont beaucoup tenté, mais peu réussi. Le premier termine avec 20 points, 16 rebonds et 6 passes, mais à 8/25 au shoot (0/10 à 3-pts) et avec 8 ballons perdus. Le triple MVP a insisté, encore et encore mais ça n’a jamais voulu rentrer. Le Canadien, lui, a compilé 18 points, 13 rebonds et 7 passes, en étant loin de ses standards avec un faible 7/22 au shoot. Ce sont les seconds couteaux – Aaron Gordon, Jamal Murray ou Jalen Williams – qui ont tenu la baraque des deux côtés.

– Encore une victoire qui glisse entre les doigts d’Oklahoma City. Le Game 1 avait été perdu après des lancers-francs ratés de Chet Holmgren et une stratégie perdante de Mark Daigneault dans les dernières secondes. Là, le Thunder peut encore avoir des gros regrets en ayant mené pendant la totalité ou presque de la rencontre, sans repartir avec la victoire. La réaction dans le Game 2, à domicile, fut autoritaire. Quelle sera celle du Game 4, dans le Colorado ?

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.