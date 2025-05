À San Antonio, c’est donc finalement Mitch Johnson qui a récupéré la place de Gregg Popovich sur le banc des Spurs, bientôt 29 ans après la prise de pouvoir de ce dernier. À une époque, on a pourtant longtemps pensé que ce poste pouvait revenir à Becky Hammon, elle aussi assistante de « Coach Pop » pendant de longues années.

Mais la Hall of Fameuse avait décidé de s’émanciper bien avant, quittant les Spurs pour revenir en WNBA en 2022, où une place et un rôle de « head coach » sur le banc des Las Vegas Aces l’attendaient.

« Je suis super heureuse où je suis » a-t-elle en tout cas rappelé, en marge de l’annonce de la retraite de Gregg Popovich. « Je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. J’ai préféré parier sur moi-même, au lieu d’attendre peut-être une chance en NBA. J’ai apprécié de revenir dans le milieu féminin. Vous savez à quel point je suis plein d’amour pour cette équipe et pour le fait d’être revenue dans l’univers du basket féminin. »

Elle intéressait deux équipes en 2021…

Pari payant pour Becky Hammon, devenue entre temps double championne WNBA (2022, 2023) et Coach de l’année (2022) dans le Nevada. Grâce, en partie, à tout l’apport du légendaire Gregg Popovich entre 2014 et 2022, dont le changement de rôle ne la laisse pas indifférente…

« C’est celui qui m’a servi de mentor et qui a littéralement passé des milliers d’heures en ma compagnie » a-t-elle expliqué à ce propos. « Je l’ai observé et j’ai été auprès de lui pendant huit ans. Ça fait beaucoup de matchs, beaucoup d’entraînements et beaucoup de réunions. Donc oui, mon coeur est un peu lourd pour lui, car je sais à quel point il aime coacher, mais je suis sûr qu’il va briller tout autant dans ce rôle. »

À 48 ans, Becky Hammon a en tout cas su lancer comme il se doit sa carrière de « head coach » dans le monde du basket, au sein des Las Vegas Aces (87 victoires et 29 défaites). Après la WNBA, cette pionnière s’imagine-t-elle pourtant faire machine arrière et devenir la première femme à coacher une franchise NBA ?

« Si jamais je devais refaire le grand saut, il faudrait juste que ce soit au bon moment et dans le bon contexte, avec les bonnes personnes et la bonne équipe » a indiqué celle qui avait remporté la Summer League 2015 avec les Spurs, avant d’être pistée par les Blazers et le Magic à l’été 2021.