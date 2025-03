Stats & Highlights | Les Wizards de quelques millimètres

Après avoir mené tout le match, Brooklyn s’écroule dans les dernières minutes face aux Hornets. Moussa Diabaté, titulaire, compile 16 points et 15 rebonds, dont 10 offensifs, tandis que Tidjane Salaün finit avec 9 points.

Fausse joie à Toronto, où les Raptors pensaient avoir battu les Wizards sur un ultime layup de Jamal Shead. La salle explose, les Wizards baissent la tête et toute l’équipe de Toronto saute sur le rookie… sauf que ce dernier avait encore le ballon au bout des doigts quand le buzzer a retenti. Ce sont donc les Wizards de Bilal Coulibaly (18 points, 10 rebonds, 4 passes et 4 interceptions) et Alex Sarr (10 points, 14 rebonds) qui s’imposent !

Encore une fois, le Heat craque dans le dernier quart-temps. Cette fois, c’est face aux Bulls d’un Josh Giddey en triple-double (26 points, 12 passes décisives, 10 rebonds) et c’est un troisième revers de rang pour le Heat.

Charlotte – Brooklyn : 105-102

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 105 BRO 102 HOU 146 NOR 117 ATL 120 IND 118 TOR 117 WAS 118 MIA 109 CHI 114 MIL 109 ORL 111 BOS 111 LAL 101 GSW 115 DET 110

Toronto – Washington : 117-118

Miami – Chicago : 109-114

