Au bout du suspense, un 3-points de Draymond Green crucifie les Pistons !

De retour à domicile après cinq matchs à l’extérieur, les Warriors ne perdent pas de temps pour faire gronder le Chase Center en commençant par un 9-0. Les Pistons se remettent rapidement à l’endroit, en répondant par un 8-0 grâce au duo Cade Cunningham – Jalen Duren (9-8). Les défenses et la maladresse dominent cependant ce premier quart-temps. Aucune des deux équipes ne dépassent les 36% de réussite alors qu’elles cumulent déjà dix ballons perdus (22-20).

Après une fausse alerte incendie dans la salle, le trio Dennis Schroder (11 points) – Isaiah Stewart – Malik Beasley hausse le ton des deux côtés du terrain pour donner l’avantage à Detroit (29-24). Un temps mort de Steve Kerr et deux 2+1 de Jimmy Butler (26 points, 9 rebonds, 5 passes) relancent toutefois la machine (32-32). Gui Santos répond alors plusieurs fois à un Jalen Duren (13 points, 13 rebonds) déjà en double double, et à la pause ce sont les Pistons qui prennent une courte tête d’avance (54-51).

Le duel Jimmy Butler – Cade Cunningham

Au retour des vestiaires, comme à New York ou Brooklyn, Stephen Curry et Jimmy Butler prennent les choses en main. Ils marquent onze des treize premiers points de Golden State pour mettre leur équipe en tête (66-64). Jusqu’ici à 1/6 aux tirs, Malik Beasley (17 points) sort la tête de l’eau. Il marque son premier 3-points du match et enchaine par deux 2+1. Cade Cunningham lui emboite le pas, et Detroit reprend cinq points d’avance (75-70).

En taulier, Jimmy Butler ramène les Warriors en attaquant le cercle et en provoquant des fautes. Il marque dix points de suite, mais Cunningham prend ses responsabilité et fait la même, terminant la période avec 19 points pour mettre Detroit à +3 (87-84).

Le « dagger » de Draymond Green

Cinq points de suite de Tobias Harris (15 points, 12 rebonds) donne cinq points d’avance aux Pistons, mais le retour de Stephen Curry change la donne. Un panier avec la faute, une passe décisive, suivi d’un 2+1 de Gui Santos (15 points, 6 rebonds) redonnent l’avantage à Golden State (97-94). L’intensité monte alors d’un cran. La défense de Detroit provoque deux ballons perdus, et le chassé-croisé continue (105-105).

Avec moins de deux minutes à jouer, Jimmy Butler plante un tir à mi-distance mais un lancer franc de Dennis Schroder suivi de deux points en transition de Cade Cunningham donnent un point d’avance aux Pistons (108-107). Alors que les Warriors cherchent Stephen Curry, la bonne défense de Schroder laisse Draymond Green (12 points, 9 rebonds, 7 passes) seul à 3-points et il fait mouche (111-108). Avec 14 secondes au chrono, c’est Malik Beasley qui manque la balle d’égalisation, et Golden State finit par l’emporter !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un parfum de playoffs au Chase Center. 77 lancers francs, 56 fautes, 38 ballons perdus…. Les Warriors et les Pistons se sont livrés un combat de tranchées, interrompue pendant quelques minutes par une fausse alerte incendie en première mi-temps. Ce n’était pas beau comme le montre les 9 ballons perdus de Cade Cunningham. Il y a eu beaucoup de déchets à l’image du 4/15 à 3-points de Stephen Curry. Mais les deux stars ont également brillé de milles feux. Cunningham a marqué 19 de ses 31 points dans un troisième quart-temps impressionnant, alors que Curry a marqué 13 de ses 32 points en dernier quart-temps. Vivement avril !

– Le « boom » final de Draymond Green. Tous les fans des Warriors ont sûrement eu la même réaction en voyant Draymond Green décocher un tir à 3-points pour prendre l’avantage avec 24 secondes à jouer. « Oh non ! »Alors qu’il avait manqué d’adresse tout le match, il n’a pas hésité une seconde à prendre le tir décisif. « Boom !! » « C’est sa confiance qui fait la différence, » confirmait Steve Kerr et après la rencontre Stephen Curry hurlait « boom » à tout va dans le couloir vers le vestiaire.

– 25 000 points en carrière pour Stephen Curry. En troisième quart temps sur un tir à 3-points, Stephen Curry est devenu le 26e joueur de l’histoire à dépasser la barre des 25 000 points marqués en carrière. Après avoir été incandescent lors du road trip de cinq matchs à l’Est, Curry a été moins adroit cette nuit mais tout aussi décisif pour entrer dans l’histoire de la meilleure des manières. En revanche, il n’a toujours pas atteint la barre des 40 points face aux Pistons…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.