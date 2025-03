Planter 40 points face aux Pistons, l’autre défi de Stephen Curry

Jeudi soir, en plantant 40 points face aux Nets, Stephen Curry a ajouté un nouveau nom d’équipe à son tableau de chasse. Ce soir-là, Brooklyn est ainsi devenue la 28e équipe, sur 29, à avoir encaissé 40 points et plus des mains du double MVP. Après seize saisons en NBA, une seule franchise lui résiste encore, et il s’agit des Pistons.

Hasard du calendrier, les Warriors accueillent ce soir Detroit, et vu sa forme actuelle, Stephen Curry pourrait boucler son tableau de chasse. Une perspective qui amuse Draymond Green.

« Vous savez, l’autre jour, j’ai vu un visuel, et ça montrait ses records de points face à chaque franchise. J’ai fait une capture d’écran, et j’allais lui envoyer. Puis je ne l’ai pas fait » raconte l’intérieur des Warriors. « Steph n’est pas quelqu’un d’égoïste, mais il est très calculateur. S’il fallait que je parie, je dirais qu’il est au courant… »

Les Pistons sont prévenus…

Ce soir, Stephen Curry pourrait donc battre son record de points face aux Pistons en atteignant les 40 points.

« Je suis au courant, mais ne provoquons pas les Pistons » se marre l’intérieur, à propos de cette perspective. D’autant que les Pistons font partie des meilleures équipes en déplacement avec 18 victoires pour 14 défaites. C’est quasiment le même bilan que les Warriors à domicile : 17 victoires pour 13 revers.

À titre personnel, Stephen Curry tourne en carrière à « seulement » 23.9 points face à Detroit, et lors de la première manche, dans le Michigan, il n’avait inscrit que 17 points.