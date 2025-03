Stephen Curry, Monsieur Un Point Par Minute

« The Point A Minute Man ». C’était le surnom donné dans les années 90 à Cedric Ceballos, l’ancien dunkeur masqué des Suns et des Lakers. En sortie de banc, il était un joueur ultra-rentable, d’où ce surnom de « Monsieur Un Point Par Minute ». Un surnom qui colle parfaitement à la période actuelle de Stephen Curry.

Auteur de 40 points cette nuit à Brooklyn, l’ancien MVP est transformé depuis l’arrivée de Jimmy Butler, et sur les cinq derniers matches, il tourne 34.8 points de moyenne en 34 minutes ! Le tout avec une belle adresse aux tirs : 52% à 3-points, avec plus de six paniers primés par match.

Un joueur adulé partout !

« Steph vient de signer un incroyable ‘road trip' ». Il a fait le show dans chaque ville » s’enflamme Steve Kerr. « Ce qu’il fait est incroyable. Le show, cette joie qu’il apporte à tellement de fans venus le voir jouer. Tous les publics de NBA adorent Steph ».

Cette nuit encore, comme à Orlando, le public de Brooklyn a lancé des « MVP, MVP ». Il faut dire que son shoot à 11 mètres à la fin de la première mi-temps a ébloui tout le monde.

« Quand on a quitté le terrain, je me suis dit que la NBA avait de la chance » raconte ainsi Draymond Green. « Le gars joue dans chaque salle, et il fait un show. On a tous de la chance. »

Mais comment Stephen Curry explique-t-il cette folle période actuelle ? « C’est un tout » répond-il, évoquant notamment sa bonne santé physique. « Et puis, Jimmy aide. Il aide beaucoup même ».

Un Jimmy Butler qui soulage Stephen Curry en attaque, mais aussi donne le ton en défense. Draymond Green est du même avis que son compère : la présence de l’arrière/ailier All-Star change tout. Ce qui permet de ne jamais paniquer quand l’équipe est menée de 15 ou 20 points.

« On peut trouver de très bonne positions et nous savons que nous pouvons faire des stops », rappelle Draymond Green. « Lorsque vous avez confiance en ces deux éléments, il n’y a pas lieu de fléchir lorsque vous êtes menés de plus de 20 points. Steph avait raison. Nous n’étions pas construits pour revenir comme ça (avant Jimmy Butler). Mais c’est une équipe totalement différente. Le niveau de confiance de cette équipe est totalement différent. Et si je dois être honnête, les qualités sont totalement différentes ».

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GOS 54 32 45.1 40.1 93.0 0.6 3.9 4.5 6.2 1.4 1.1 2.9 0.4 24.4 Total 1010 34 47.2 42.4 91.1 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.