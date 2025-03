Le MVP de la nuit | James Harden ressuscite le monde d’avant

Il fut un temps, à la fin de la dernière décennie, où James Harden enfilait les matches à 50 points comme des perles. Triple meilleur marqueur de la NBA entre 2018 et 2020, le barbu le plus célèbre de la ligue n’avait plus atteint cette barre depuis le 13 décembre 2019, quelques mois avant la pandémie, dans ce fameux « monde d’avant ».

Plus de cinq ans après cette performance, signée avec le maillot des Rockets, James Harden s’est rappelé aux bons souvenirs de ses grandes années face à Detroit. Comment ? En collant 50 points aux Pistons, à 14/24 au shoot dont 6/13 à 3-pts et 16/20 aux lancers-francs !

Cette dernière statistique est d’ailleurs soulignée par JB Bickerstaff, mécontent de l’arbitrage. « Si on n’a pas le droit physiquement de défendre sur lui légalement, et s’il a le droit à 20 lancers-francs, on ne pourra pas défendre sur lui. Cela rend le travail extrêmement difficile », se lamente le coach des Pistons.

Ce match à 50 points du MVP 2018 est désormais le record de points dans la nouvelle salle de la franchise de Los Angeles, l’Intuit Dome, et c’est aussi la première fois qu’un joueur des Clippers atteint cette barre depuis sept ans, et Lou Williams le 10 janvier 2018 face aux Warriors.

Pour la petite histoire, à lui tout seul, James Harden compte d’ailleurs autant de matches à 50 points et plus (24) que LeBron James (14) et Kareem Abdul-Jabbar (10) réunis !

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.2 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.2 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.8 6.8 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 58 35 38.7 33.6 87.9 0.7 5.1 5.8 8.6 2.1 1.5 4.5 0.6 21.6 Total 1130 35 43.9 36.2 86.1 0.8 4.9 5.6 7.2 2.5 1.5 3.7 0.6 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.