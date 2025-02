Stats & Highlights | Les Nets et le Heat étouffés, les Hornets encore étrillés

Pour la première fois de la saison, les Wizards ont tenu un adversaire sous la barre des 100 points. C’est face aux Nets, et ça se finit par une victoire, même s’il a fallu que Bilal Coulibaly (20 points) et surtout Jordan Poole (26 points) fassent la différence sur la fin pour arrêter la série de six défaites consécutives de Washington. Encore titulaire, Killian Hayes termine avec 7 points (2/7 au tir) et 8 passes.

Les Hawks l’emportent eux face au Heat en autorisant seulement 86 points, le plus faible total pour un de leurs adversaires depuis presque quatre ans ! Alors qu’il avait atteint les 40 points sur deux de ses trois derniers matchs, Tyler Herro finit avec seulement 11 points à 4/19 au tir. En sortie de banc, Alec Burks fait encore pire avec 5 points à 1/12, alors que Zaccharie Risacher n’a pas non plus trouvé la mire : 2 points à 1/8…

Les Blazers démarrent leur « road trip » de sept matchs par une victoire à Utah, derrière les 28 points d’Anfernee Simons. Portland s’est fait peur sur la fin, quand Keyonte George a fini par rentrer des 3-points fous qui ont permis à son équipe de croire au hold-up. Mais il a raté son ultime tentative et le Jazz s’incline au bout du suspense.

Enfin, les Hornets prennent une deuxième déculottée de suite. Déjà rossés de 53 points à Portland, LaMelo Ball (13 points à 3/13 au tir, 9 passes décisives) et ses coéquipiers s’inclinent cette fois de 42 points face aux Kings d’un Zach LaVine (42 points à 16/19 au tir) au presque-parfait. Moussa Diabaté (12 points, 7 rebonds) s’est pourtant battu, quand Tidjane Salaun (4 points à 1/5 au tir) a été aussi maladroit que ses coéquipiers.

Washington – Brooklyn : 107-99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 106 LAC 97 IND 116 DEN 125 PHI 110 CHI 142 WAS 107 BRO 99 ATL 98 MIA 86 OKC 128 MIN 131 UTH 112 POR 114 SAC 130 CHA 88

Atlanta – Miami : 98-86

Utah – Portland : 112-114

Sacramento – Charlotte : 130-88