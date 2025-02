Une première en dix ans : les Pistons remportent sept matchs de suite !

Pas de Kawhi Leonard pour les Clippers, qui passent un mauvais quart d’heure dans ce premier quart-temps. Les Pistons imposent un défi physique, il y a beaucoup de contacts, c’est dur et les joueurs de Detroit concluent ce premier acte avec un 10-0 (23-17).

Les shoots à 3-pts de Patty Mills font du bien à Los Angeles, surtout que Detroit est en panne quelques minutes. C’est Cade Cunningham qui relance les siens et permet de garder l’avance à la pause (51-49).

Lui et les Pistons sont bien aidés par un James Harden peu inspiré, sauf quand il s’agit d’envoyer Derrick Jones Jr. au alley-oop. L’impact physique des troupes de JB Bickerstaff commence à vraiment payer en fin de troisième quart-temps. La défense impose sa loi et l’écart se fait enfin (85-75). Seulement, cet effort a un coût. Les Pistons connaissent une grosse chute de tension, avec des ballons perdus et les Clippers en profitent pour passer un 10-2.

Néanmoins, ils se reprennent et serrent la vis en défense pour assurer un succès important (106-97) pour la franchise et dans la course aux playoffs. Quant aux Clippers, eux, ils enregistrent un troisième revers de suite durant leur « road trip » à l’Est et ils sont plus que jamais sous la menace des Wolves, des Mavericks ou des Warriors…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cade Cunningham, symbole d’une équipe qui tourne. Les Pistons ont d’abord gagné ce match avec leur défense et leur impact physique, qui ont fait très mal aux Clippers, surtout sans Kawhi Leonard pour apporter ses points. Tobias Harris (20 points) et Jalen Duren (12 points, 19 rebonds) ont été très bons quand Ausar Thompson s’est distingué avec ses 4 interceptions et 2 contres, mais le plus brillant, c’est bien Cade Cunningham. Même maladroit et perdant sept ballons, le All-Star a mis les paniers nécessaires et apporté son calme. Il termine avec 32 points, 9 rebonds, 7 passes et 3 interceptions.

– James Harden et Bogdan Bogdanovic ont arrosé, pas Nicolas Batum. Pour sa deuxième titularisation de la saison, le Français a rendu une bonne copie avec 9 points (3/5 à 3-pts), 3 rebonds et 3 interceptions. On ne peut pas en dire autant de ses deux coéquipiers. James Harden a shooté à 5/22 dont 3/11 à 3-pts et Bogdan Bogdanovic (6/19 au shoot) a fait pire avec son affreux 1/12 derrière l’arc… Quand les deux meilleurs shooteurs de l’équipe affichent un 4/23 à 3-pts, la soirée devient compliquée.

– Une septième victoire de suite historique pour les Pistons. Pour la première fois depuis la saison 2014/15, les Pistons remportent sept matches de suite ! Ils avaient réussi cette série entre le 26 décembre 2014 et le 7 janvier 2015, cela fait donc plus d’une décennie qu’ils attendaient ça. Avec désormais 3.5 victoires d’avance sur la septième place de la conférence Est, ils assurent petit à petit leur place pour au moins le « play-in » mais continuent surtout de rêver à une qualification directe en playoffs, qui serait le cas si la saison s’arrêtait aujourd’hui.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.