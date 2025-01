Même si elle est résumée dans un court Top 5, la soirée de jeudi a été plutôt agréable. On retrouve par exemple les passes décisives de LeBron James et Stephen Curry. Ensuite, on monte en pression avec l’envolée de Josh Minott face aux Celtics.

Tandis que Rudy Gobert a passé ses nerfs sur Sam Hauser. Néanmoins, l’action à retenir, c’est bien le poster de Trayce Jackson-Davis sur Joel Embiid.