Zion Williamson espère revenir en playoffs

Zion Williamson pourra-t-il (enfin) disputer la première campagne de playoffs de sa carrière dès cette année ? Rien n’est moins sûr, puisque l’on rappelle qu’il s’est blessé aux ischio-jambiers de la jambe gauche lors du « play-in » contre les Lakers, le soir où il réussissait pourtant son meilleur match avec les Pelicans.

« C’était vraiment démoralisant au début, je ne vais pas mentir… » reconnaît celui qui dit avoir mis un jour ou deux à passer outre. « La saison se déroulait tellement bien, donc c’était vraiment démoralisant que cela se produise… »

« C’était super frustrant, surtout à ce moment-là » ajoute ensuite l’intérieur. « Mais mon équipe et mes coéquipiers ont fait le job et nous voilà en playoffs, donc c’est toujours excitant. Je suis enthousiaste pour eux et j’espère que je serai capable de revenir sur le parquet. »

Une semaine plus tard, Zion Williamson continue donc de se soigner pour rejouer au plus vite avec New Orleans, vainqueur de Sacramento lors de la deuxième manche du play-in et désormais à la lutte avec Oklahoma City au premier tour (0-1 dans la série, avant le Game 2 de ce mercredi).

Faut-il précipiter son retour ?

Le problème, c’est que l’absence du double All-Star était initialement estimée à au moins deux semaines et que cela signifiait un retour pour le Game 5, dans le meilleur des cas…

« C’est réaliste, absolument réaliste. Mais comme je l’ai dit, je dois passer des tests physiques… Et j’espère pouvoir revenir sur le parquet » déclare-t-il, à propos de son éventuelle reprise.

Comme Zion Williamson a déjà été blessé aux ischio-jambiers de la jambe droite début 2023, lui faisant finalement rater le reste de la campagne, il peut affirmer que sa blessure de cette année « n’est pas comme [celle de] la saison dernière » et c’est une bonne nouvelle pour les Pelicans.

Sauf que la situation du leader de New Orleans demeure floue et, pour le moment, il doit se contenter d’encourager ses coéquipiers depuis le banc. Ce qui lui procure un sentiment « doux-amer » à force de « s’imaginer sur le terrain » et éventuellement « influer sur le jeu » comme il le peut le faire quand il est en forme…

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 Total 184 32 59.2 34.1 69.5 2.2 4.3 6.5 4.1 2.2 1.0 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.