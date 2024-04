Preview Play-in | New Orleans Pelicans (7) – Sacramento Kings (9)

Dernier rappel pour les playoffs ! Les Pelicans et les Kings ont rendez-vous pour se disputer le dernier ticket pour le premier tour face au Thunder. Les premiers abordent ce match après avoir pris deux coups sur le tête : la défaite face aux Lakers et la blessure de Zion Williamson. Auteur d’un énorme match, l’intérieur ne sera pas là et forcément, ça change tout. Les seconds, eux, viennent de gagner avec la manière face aux Warriors.

PRÉSENTATION DES PELICANS

Les titulaires : C. McCollum, B. Ingram, H. Jones, T. Murphy III, J. Valanciunas

Les remplaçants : N. Marshall, L. Nance Jr, J. Alvarado, J. Hawkins, D. Daniels, C. Zeller.

Les absents : Zion Williamson

Le coach : Willie Green

Comme pour Miami avec Jimmy Butler, les Pelicans devront jouer ce match le plus important de leur saison sans leur star, Zion Williamson. Un timing cruel pour le joueur et aussi pour l’équipe, car l’intérieur sortait d’un énorme match face aux Lakers. Ses points et sa présence vont logiquement manquer.

Néanmoins, jouer sans lui, New Orleans sait à peu près faire, avec sept victoires pour cinq défaites cette saison dans cette configuration. Dont un large succès (+33) face aux Kings…

Le point fort

– La défense à 3-points. Les Pelicans possèdent la meilleure défense extérieure du pays, et la 6e défense du pays. Herb Jones et Trey Murphy III sont agressifs et mobiles, et les longs segments de Brandon Ingram gênent beaucoup les adversaires, limités à 35% à 3-points. Autre point fort : le vol de ballons, avec la 3e marque de toute la NBA.

Le point faible

– Qui va marquer ? Brandon Ingram revient de blessure et n’est pas encore à 100%, Zion Williamson ne sera pas là, qui va donc marquer des points ? C’est forcément réducteur car il y a des armes ailleurs, mais les Pelicans vont devoir trouver d’autres solutions que contre les Lakers où seul Zion (40 points) a été un danger, à cause de la maladresse à 3-pts et des performances ratées d’Ingram et CJ McCollum.

PRÉSENTATION DES KINGS

Les titulaires : D. Fox, K. Ellis, K. Murray, H. Barnes, D. Sabonis.

Les remplaçants : D. Mitchell, T. Lyles, A. Len, C. Duarte, K. Edwards, S. Vezenkov.

Les absents : K. Huerter, M. Monk.

Le coach : M. Brown.

La soirée face aux Warriors fut parfaite. Les stars ont été à la hauteur, Keegan Murray a brillé, les seconds couteaux ont apporté et les troupes de Mike Brown ont donc pu prendre leur revanche sur Golden State, après l’élimination du premier tour en 2023. Désormais, il faut affronter une bête noire (cinq matches, cinq défaites) qui a perdu Zion Williamson. Il y a donc des raisons d’espérer.

Le point fort

– Le duo Fox – Sabonis. Tout part de ces deux joueurs pour Sacramento. Avec 26.6 points de moyenne et 37% à 3-points, De’Aaron Fox a réalisé une nouvelle saison de haute volée. Il a également fait de nets progrès en défense. Sa vitesse a posé beaucoup de problèmes à la défense des Warriors. Domantas Sabonis (19.4 points, 13.7 rebonds, 8.2 passes) a également assuré, terminant premier de la NBA aux triple-double et aux double-double, établissant au passage un nouveau record de franchise avec 61 double-double consécutifs.

Le point faible

– La profondeur de banc. Même si le match contre les Warriors a été bon dans ce domaine, il ne faut pas oublier que, en perdant Kevin Huerter pour la saison, et Malik Monk pour encore plusieurs semaines, les Kings ont perdu leurs 4e et 5e meilleurs scoreurs mais également une partie de leur identité. Kevin Huerter était l’un des partenaires favoris de Sabonis sur les main-à-main, une tactique centrale pour l’attaque des Kings, et Malik Monk est en course pour gagner le titre de meilleur 6e homme de l’année. Sans ces deux joueurs, Mike Brown devrait donc jouer à huit avec un effectif beaucoup moins explosif, mettant beaucoup de pression sur le quatuor Fox – Sabonis – Murray – Barnes, qui devraient tous flirter avec les 40 minutes de temps de jeu.

LA CLÉ DU MATCH

– La défense et le rythme. C’est un match à la vie à la mort et les Pelicans n’ont sans doute pas les armes offensives (sans compter l’impact sur le groupe d’avoir perdu Zion) pour l’emballer et suivre le rythme des Kings, qui adorent courir et shooter. Di le rythme diminue, que les défenses prennent le pas, New Orleans sera plus à l’aise. Domantas Sabonis régale quand les espaces sont ouverts, beaucoup moins quand le jeu devient plus dur. L’équipe qui imposera son rythme se donnera le plus de chances.

SAISON RÉGULIÈRE

New Orleans 5-0

20 novembre : New Orleans – Sacramento (129-93)

22 novembre : New Orleans – Sacramento (117-112)

4 décembre : Sacramento – New Orleans (117-127)

7 janvier : Sacramento – New Orleans (100-133)

11 avril : Sacramento – New Orleans (123-135)

VERDICT

New Orleans. Avec le forfait de Zion Williamson, les cartes semblent redistribuées et le match désormais bien plus équilibré, malgré l’écrasante domination des Pelicans en saison régulière.

Néanmoins, si gagner une série face aux Kings sans le double All-Star aurait été très, très difficile, remporter un match est déjà plus probable (ils l’ont déjà fait). Brandon Ingram et CJ McCollum doivent une revanche après la défaite face à Los Angeles et les Pelicans ont montré plus de références dès que le niveau d’intensité et des défenses augmentent. Mais comme les Kings ont le vent dans le dos, cela pourrait se jouer à pas grand-chose.

HORAIRE

À 03h30, dans la nuit de vendredi à samedi.