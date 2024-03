Juwan Howard n’est plus le coach de Michigan

Fin de l’aventure pour Juwan Howard sur le banc de Michigan (NCAA). Comme annoncé par l’université dans un communiqué, l’ancien membre du célèbre « Fab Five » ne reviendra en effet pas pour une sixième saison, tandis que les Wolverines restent sur l’une des pires campagnes de leur histoire : 8 victoires et 24 défaites, pour une 14e et dernière place dans la conférence Big Ten (3-17).

Nommé en 2019 à la tête de son ancienne fac, avec laquelle il a disputé deux Final Four au début des années 1990, Juwan Howard avait ensuite prolongé pour cinq ans de plus en 2021, quelques mois après avoir été sacré Coach de l’année. Ancien assistant du Heat (2013-19), son nom avait alors été mentionné du côté des Lakers courant 2022, sans que cela n’aille plus loin derrière.

Pas allé au-delà de l’Elite Eight

Au cours de son passage de cinq années à Michigan, d’abord synonyme de progrès puis achevé sur une mauvaise note, Juwan Howard aura accumulé 87 victoires et 72 défaites. Sans toutefois parvenir à mener son université au-delà de l’Elite Eight (2021), la saison où les Wolverines auront terminé premiers de la conférence Big Ten.

Malheureusement, l’ancien intérieur All-Star, double champion NBA se sera aussi distingué négativement en NCAA. Notamment quand il s’en est pris à un assistant de Wisconsin en 2022, déclenchant une bagarre générale et lui valant une suspension jusqu’à la fin de la saison.

Opéré du coeur en septembre 2023 puis revenu quelques semaines plus tard, Juwan Howard va en tout cas partir avec 3 millions de dollars d’indemnités. Reste à voir où il rebondira désormais.