Six ans après leur échange, Kawhi Leonard et DeMar DeRozan se retrouvent sur la même action. C’est le premier qui a le dernier mot avec un joli contre par derrière. Jolis contres aussi signé Derrick White sur Royce O’Neale, et de Daniel Gafford sur Jalen Duren.

À voir également des 3-points au buzzer de Klay Thompson et de Tim Hardaway Jr. Pour ceux qui préfèrent les dunks, il y a Jonathan Kuminga et Brandon Miller à la première place.