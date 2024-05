Avec les Knicks, Donte DiVincenzo a changé de dimension

Avec les blessures de OG Anunoby et Julius Randle, Donte DiVincenzo a pris plus de place dans l’attaque des Knicks. Sur les huit derniers matches, il tourne en effet à 26.5 points de moyenne à 40% de réussite à 3-pts, avec une quantité de shoots digne de Stephen Curry. « Il est dans sa meilleure séquence », remarque son coach Tom Thibodeau.

Jamais l’arrière, qui espère jouer les Jeux olympiques avec l’Italie, n’a été aussi prolifique en carrière et forcément, comme il y a des absents à New York et qu’il est désormais une arme offensive, les défenses s’occupent de lui.

Ciblé dès le milieu de terrain

« Il y a quelques matches où j’étais frustré car on venait me chercher quasiment au milieu de terrain », confesse l’ancien des Warriors. « Sans Randle, Jalen Brunson fait beaucoup de pick-and-roll et je suis loin du ballon. On défend sur moi, on me coupe du jeu. »

La solution pour avoir des shoots ? Lire les situations. « Je veux toujours être agressif mais comment sortent-ils sur moi ? Ils sont concentrés et agressifs », constate-t-il. « Le premier gars sort sur moi, et parfois, il y en a un second. »

Il faut alors du mouvement et des tirs rapides, pris en catch-and-shoot, pour s’en sortir. « Quand on regarde les 3-pts qu’il génère, c’est d’abord en transition, puis en pénétration avec des dribbles. Il faut fixer la défense dans la raquette, donc pénétrer et passer. Ce sont des tirs primés qui sont pris en rythme », analyse Tom Thibodeau.

Libérer de l’espace pour Jalen Brunson

Donte DiVincenzo varie aussi, en jouant le pick-and-roll et en allant au cercle. Et avec son shoot à 3-pts, il est un centre de gravité important pour l’attaque des Knicks. Les défenseurs ne peuvent pas le lâcher, ce qui limite certaines aides sur Jalen Brunson par exemple.

« Si Jalen fait du pick-and-roll, et qu’on défend très près sur moi, je vais reculer encore, pour lui donner encore plus d’espace, et pour en donner à Josh Hart en sortie de dribble », conclut Donte DiVincenzo.

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIL 27 15 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.2 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9 2019-20 MIL 66 23 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2 2020-21 MIL 66 28 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4 2021-22 * All Teams 42 24 35.1 33.9 84.3 1.0 3.1 4.1 2.8 1.6 1.1 1.7 0.2 9.1 2021-22 * SAC 25 27 36.2 36.8 83.9 0.9 3.5 4.4 3.6 1.7 1.5 1.8 0.2 10.3 2021-22 * MIL 17 20 33.1 28.4 85.2 1.1 2.5 3.5 1.7 1.5 0.7 1.7 0.2 7.2 2022-23 GOS 72 26 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.9 1.4 1.6 0.1 9.4 2023-24 NYK 81 29 44.3 40.1 75.4 0.8 2.9 3.7 2.7 2.1 1.3 1.4 0.4 15.5 Total 354 25 42.8 37.6 77.1 1.0 3.4 4.4 2.8 1.8 1.2 1.4 0.3 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.