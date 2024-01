Le coeur lourd, Nikola Jokic a signé le plus beau des hommages à son mentor

Après le décès de son mentor, Dejan Milojevic, Nikola Jokic rendait visite aux Celtics, invaincus à domicile.

Le résultat ? 34 points à 14/22 au tir, 12 rebonds et 9 passes décisives pour le MVP des dernières Finals, qui a permis à Denver de briser l’invincibilité de Boston au TD Garden.

« Comme je l’ai dit à l’équipe après le match, je ne pourrais pas être plus fier de Nikola, pour avoir joué comme il a joué après la mort tragique de Deki » explique Mike Malone. « C’est ce qu’il faut faire. C’est pour ça que je suis fier de Nikola. Il a perdu quelqu’un qu’il aime, quelqu’un qui comptait beaucoup pour lui, un mentor et un coach ».

Mike Malone ne pouvait pas être plus fier de lui

Cette nouvelle grande performance est aussi un moyen pour Nikola Jokic de rendre hommage à Dejan Milojevic.

« Il faut l’honorer sur le terrain » continue Mike Malone. « Nikola, sur le terrain, a rendu hommage à Deki et à son impact en jouant à ce niveau. Ce n’est pas facile avec le coeur lourd, mais Nikola est une personne spéciale, évidemment, et c’était incroyable de le voir jouer ainsi avec le coeur lourd, de le voir jouer à ce niveau quand on prend en compte l’adversaire et les circonstances. C’est pour ça que Nikola est le meilleur joueur du monde. »

En face, Kristaps Porzingis ne pouvait que confirmer cette impression…

« Ce n’est pas facile, croyez-moi » concluait le Letton sur le fait de ralentir le Serbe. « C’est l’objectif essentiel, évidemment, mais il produit les mêmes stats quasiment chaque soir. C’est juste son niveau. Il n’est pas rapide, il n’a rien de fou mais c’est juste un talent pur en termes de basket. Un pur génie du basket. »