James Harden apprécie la liberté dont il dispose sous Tyronn Lue

À l’arrivée de James Harden à Los Angeles, la grande interrogation concernait son intégration dans l’effectif et son entente avec Kawhi Leonard, Paul George et surtout Russell Westbrook sur le terrain. Plus de deux mois après son départ des Sixers, on peut dire que le processus suit bien son cours : 4e place à l’Ouest, avec 17.1 points, 8.5 passes, 4.7 rebonds et 1.2 interception du MVP 2018 (à 43% à 3-points).

Tout n’a évidemment pas été parfait (et ne l’est toujours pas), mais les Clippers montent en puissance au fil des semaines, à tel point que, depuis le 17 novembre, ils possèdent tout simplement le meilleur bilan de la ligue : 22 victoires et 6 défaites. Une date qui coïncide avec la sortie de Russell Westbrook du cinq de départ californien, afin d’y introduire Terance Mann et donc de laisser James Harden comme principal dépositaire du jeu de l’équipe.

Deux visions similaires

Il n’empêche que, si Los Angeles a réussi à inverser la tendance après une entame délicate (3-7, dont 0-5 pour les cinq premiers matchs de James Harden), c’est en grande partie grâce à la belle complicité qui s’est nouée entre Tyronn Lue et le triple meilleur marqueur de la ligue.

« C’est quelqu’un qui voit le jeu comme je le vois, du point de vue d’un meneur, d’un entraîneur » juge l’entraîneur des Angelenos. « Des situations où nous voyons comment nous défendent les autres équipes et comment nous pouvons en tirer profit. »

Ce que ne peut que confirmer James Harden himself, aidé notamment par tous les bons conseils et les encouragements de Tyronn Lue, qui n’a eu de cesse de l’exhorter à rester lui-même et à ne pas se brider sur le parquet.

« Je pense que cela m’a beaucoup aidé à ne pas trop réfléchir, à bien communiquer avec les gars après des lancers-francs et à les mettre dans les bonnes positions » indique à ce propos l’ancien joueur d’OKC, Houston, Brooklyn et Philadelphie.

Conforme à ses attentes initiales

Désormais libéré des critiques car les victoires s’accumulent, « le système » James Harden s’épanouit grandement chez les Clippers et sa relation avec son coach est au beau fixe. Ce qui bénéficie à tous ses coéquipiers qui gravitent autour de lui.

« La communication est incroyable » apprécie le futur Hall of Famer. « [Tyronn Lue] me permet juste d’être libre, d’être qui je suis. Comme je l’ai déjà dit, cela ne se limite pas au scoring, il y a ma lecture des défenses, ma vision des différents matchs et le fait de placer Kawhi [Leonard] et [Paul George] dans les meilleures positions, de jouer le pick-and-roll avec [Ivica Zubac] ou [Daniel Theis] pour qu’ils obtiennent des paniers faciles. C’est tout ce à quoi je m’attendais. »

« Nous comprenons ce qui est en jeu et le sacrifice se fait naturellement«

À 34 ans passés, James Harden semble surtout avoir compris que le temps presse et qu’il ne lui reste plus beaucoup d’occasions d’ajouter le trophée Larry O’Brien à son palmarès, déjà très fourni individuellement.

Ces Los Angeles Clippers version 2023/24 représentent peut-être la meilleure chance de sa carrière, d’autant que le décuple All-Star leur permet de « viser plus haut » et, justement, c’est ce que laisse entendre Paul George, un autre joueur sevré de titre.

« Nous comprenons ce qui est en jeu et le sacrifice se fait naturellement » assure l’ailier. « Nous voulons juste gagner, peu importe la manière. Nous ne nous soucions pas de qui prend les tirs, qui aura une grosse soirée offensive. [Nous voulons] finir le match avec la victoire et tout le monde sera content. Quand vous mettez tout en perspective et que l’on prend nos accomplissements, nous avons entre guillemets fait notre beurre dans cette ligue, mais rien de tout cela n’a d’importance à l’arrivée. Il s’agit juste de savoir comment nous pouvons nous unir tous les soirs pour décrocher la victoire. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 32 34 46.3 42.6 87.3 0.3 4.4 4.8 8.4 2.1 1.3 2.7 0.8 17.3 Total 1032 35 44.3 36.4 86.0 0.8 4.9 5.6 7.1 2.6 1.5 3.7 0.6 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.