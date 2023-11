Tyronn Lue trouve James Harden « trop respectueux »

Face à une petite armée de journalistes, James Harden a l’air un peu désabusé. Son équipe vient de s’incliner face à la plus mauvaise formation de la ligue, les Grizzlies. Résultat : l’ancien joueur des Sixers n’a toujours pas gagné avec ses Clippers, qui restent sur cinq défaites consécutives.

Interrogé sur ce que Tyronn Lue attend de lui, le barbu rétorque : « Il s’agit d’être plus agressif. Pas seulement en shootant, mais en attaquant, en allant dans la raquette et en faisant les bons choix. » Ce n’est pas vraiment ce qu’il a fait face à la franchise de Memphis.

En manque d’inspiration offensive et de rythme, il a signé sa plus petite sortie depuis son arrivée à Los Angeles : 11 points, 4 rebonds et 3 passes en 29 minutes. On retiendra surtout son mauvais ratio aux tirs (4/12), aggravé par son acharnement derrière la ligne à 3-points (1/7). Sans oublier son terrible -28 au score lorsqu’il était en jeu…

Changement de discours chez Tyronn Lue

« Il est trop respectueux », qualifie son coach, avant d’ajouter : « Je pense qu’il en fait trop pour essayer de s’intégrer. C’est donc de ma faute. Hier encore, on a eu une discussion au sein de l’équipe et on a dit qu’il devait être James Harden. Il était le meilleur passeur de la ligue ces deux ou trois dernières années, en créant le jeu et en jouant comme il le fait sur le ‘pick-and-roll’, il est super. On doit donc lui permettre d’être lui-même. »

Un discours aux airs de mini-rétropédalage car une semaine plus tôt, le coach des Clippers avait assuré que Russell Westbrook allait garder le ballon en main lorsqu’il évoluerait avec James Harden, pour que ce dernier joue davantage sans ballon. Un équilibre difficile à trouver pour les deux hommes, censés alimenter les deux autres stars de l’équipe, Kawhi Leonard et Paul George.

« Tout le groupe l’a entendu et a compris qu’on allait jouer avec James, il va jouer les ‘pick-and-rolls’, créer le jeu. Ils l’ont compris. C’est pourquoi il faut que le groupe l’entende en face de James. Maintenant, il se sent plus à l’aise, mais il ne veut pas marcher sur les plates-bandes de qui que ce soit. Et je comprends, il faut respecter PG, Kawhi, Russ, parce qu’ils sont là depuis longtemps. Mais on a besoin que James soit James. Et c’est à moi de faire en sorte qu’il soit lui-même », poursuit Tyronn Lue.

James Harden a besoin du ballon

Auteur de 14 points (6/16 aux tirs), sans marquer dans le quatrième quart-temps, Kawhi Leonard estime « qu’il n’y a pas de baguette magique » et que chacun doit s’adapter à l’autre, alors que la formation californienne se déplace à Denver mardi.

À l’instar de son coach, Paul George soutient son nouveau coéquipier et veut « absolument que James soit lui-même. Avec un échange comme celui-là, c’est pour que James fournisse le même service que celui qu’il a fourni tout au long de sa carrière. On sait à quel point il est bon, à quel point il est efficace. Et apporte une dynamique différente avec sa capacité à tirer en ‘catch and shoot’, jouer le ‘pick-and-roll’ et à créer le jeu. »

« PG » rappelle que James Harden « a l’habitude d’avoir le ballon, d’orchestrer l’attaque et de faire la différence à chaque possession. Je suis sûr que c’est difficile quand ce n’est pas le cas à chaque possession, et il y travaille. On travaille tous sur quelque chose, et on essaie de trouver comment être nous-mêmes quand ces opportunités se présentent. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 3 32 54.2 50.0 100.0 0.0 5.3 5.3 4.7 0.7 1.7 3.0 0.0 14.3 Total 1003 35 44.2 36.3 86.0 0.8 4.9 5.7 7.0 2.6 1.5 3.7 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.