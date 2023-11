Pour les Clippers, James Harden « permet de viser plus haut »

Dans la foulée de son transfert, James Harden est arrivé à Los Angeles depuis quelques jours. Avant ses grands débuts possiblement lundi, à New York, il a assisté à la victoire des Clippers contre le Magic, puis à la défaite face aux Lakers.

Encore quelques jours de patience donc avant de voir en action le MVP 2018 aux côtés de Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook. Il vient en Californie pour viser les sommets.

« James Harden aurait dû être All-Star la saison passée, mais ça reste un décuple All-Star avec des énormes qualités et qui ne pense qu’à une chose : il veut gagner le titre avec les Clippers », assure Lawrence Frank, le président de la franchise, pour ESPN. « Il veut faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Il a des trophées individuels. Il s’agit pour lui de faire quelque chose d’unique. »

Et ça tombe bien puisque Paul George et Russell Westbrook cherchent eux aussi à remporter, enfin, une bague de champion. « Ils sont à des stades de leur carrière où ils n’ont qu’un seul but », poursuit le dirigeant. « Ils ont eu des réussites individuelles et beaucoup d’argent. Maintenant, ils n’ont qu’un seul objectif. »

Des sacrifices pour un titre

Que peut faire le triple meilleur marqueur de la ligue pour réussir à gravir l’Olympe, ce qu’il n’a pas réussi à faire à Houston, Brooklyn ou Philadelphie ?

« Le plus important, ce sera de se sacrifier », annonce Tyronn Lue. « Ce sont des gars qui viennent de Los Angeles, qui ont réussi de grandes choses dans leur carrière. On a parlé seulement de gagner le titre. Ils sont concentrés là-dessus et vont faire beaucoup de sacrifices, que ce soit au niveau des minutes ou des shoots. Ils sont prêts à cela. »

James Harden est aussi une excellente option pour seconder le duo Leonard – George, souvent blessé et absent. Même si, avec la nouvelle politique de la ligue, les Clippers pourront moins faire souffler leurs stars.

« Déjà, l’histoire de repos pour Kawhi et Paul, ce sont des conneries », répond de manière tranchante Lawrence Frank. « Il y a une différence entre les blessures et le repos. L’an passé, ils étaient blessés. Ils bossent trop dur pour que leur réputation soit abimée par des gens qui disent qu’ils ne veulent pas jouer ou veulent souffler. Ensuite, avec James, on donne encore plus de potentiel à notre duo, on a plus de chances de gagner. James Harden, c’est quelqu’un qui permet de viser plus haut. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 Total 1000 35 44.2 36.3 86.0 0.8 4.9 5.7 7.0 2.6 1.5 3.7 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.