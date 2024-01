Deux ans après une défaite historique, le Thunder signe la 5e plus large victoire de l’histoire

Chauncey Billups souffle en regardant la feuille de match, et ose un jeu de mots. « Pour être franc, c’était quasiment une tempête parfaite. Rien n’a vraiment fonctionné pour nous », formule le coach des Blazers dont la formation a été balayée cette nuit sur le parquet du Thunder.

Une formation d’OKC qui avait l’intention de démarrer très fort cette rencontre. « On n’a pas aimé la façon dont on a joué après notre dernier ‘back-to-back’ », confie Shai Gilgeous-Alexander en référence à la défaite, début janvier, sur le parquet des Hawks au lendemain d’une victoire face aux Celtics, suivie par une autre défaite face aux Nets.

Alors le Thunder a démarré très fort : 12 points d’avance après douze minutes (36-24), puis 36 à l’issue de la première période (75-39). Puis, toujours sous l’impulsion d’un « SGA », aussi impeccable aux tirs (31 points à 11/15 aux tirs) que ses coéquipiers dans le cinq majeur, les locaux ont signé un troisième quart-temps vertigineux (43-17) pour s’offrir… 62 points d’avance (118-56).

Viser le record ?

Il s’agira de l’écart final puisque les deux formations finiront à égalité sur les douze dernières minutes. 57% aux tirs, 70 points dans la raquette, 41 passes décisives pour 53 tirs convertis, 15 joueurs mobilisés et aucun avec plus de 23 minutes de jeu… Une soirée presque parfaite pour Oklahoma City.

« On a franchi plusieurs obstacles ce soir. Le premier était l’entame de match, de montrer à quel point on était prêts à jouer et l’énergie qu’on a pu générer, évidemment, avec un calendrier difficile, ce qui est un pas en avant. L’état d’esprit prime sur le reste. L’autre obstacle a été de gérer l’avance. On a plutôt bien joué avec cette avance, des deux côtés du terrain », minore le coach local.

Le Thunder a ainsi pulvérisé son record de franchise, pour sa plus large victoire (45 points jusqu’ici), et infligé sa deuxième plus lourde défaite aux Blazers (-65 points en 1998).

Il s’agissait surtout de la 5e plus large victoire de l’histoire de la ligue, à égalité avec les Kings (en 1991) et les Knicks (1960). Les hommes de Mark Daigneault se sont ainsi rapprochés du record absolu toujours détenu par les Grizzlies qui, un soir de 2021, avaient collé 73 points… à ce même Thunder. « Non, on ne cherchait pas ce record », assure le coach, dont la formation aurait pu profiter du contexte favorable pour effacer ce record négatif.

Une défaite formatrice

Mais il faut croire que cette défaite historique a une valeur symbolique pour cette équipe, qui est parvenue à se hisser vers les sommets de sa conférence depuis. « On a évidemment parcouru un long chemin depuis ce jour », lâche Shai Gilgeous-Alexander, qui ne garde pas un souvenir précis de cette rencontre, car il ne jouait pas.

Le candidat au titre de MVP poursuit : « Je me sentais mal de ne pas être avec eux. Après ce match, on a abordé la question et on s’est promis de ne plus jamais ressentir ce sentiment. Je pense que c’est un peu le carburant qui nous a permis d’arriver là où nous sommes ce soir. » Un revers important donc pour cette jeune équipe, avant-dernière de sa conférence en 2022.

« On en a tiré beaucoup d’enseignements. On apprend que ce n’est qu’un match, que le soleil se lève le lendemain, qu’il y a un entraînement le jour suivant, que tu repars à 0-0. La peur est une émotion que l’on ressent en compétition. Ce match, c’est comme votre pire cauchemar. Mais cette peur est pire que la réalité. Cela a permis à l’équipe d’acquérir une certaine force de caractère et de se faire de belles cicatrices, au point que c’est maintenant une sorte d’insigne d’honneur », décrit Mark Daigneault.

Son équipe est passée d’une extrémité de l’histoire à l’autre en deux ans, en un coup de vent. Sacré coup de vent.